Một số máy bay mắc kẹt ở Nội Bài được khai thác trở lại

Tối 5/3, chuyến bay của hãng Emirates từ Hà Nội đi Dubai (UAE) bắt đầu khai thác trở lại sau 5 ngày bị tạm dừng do ảnh hưởng xung đột ở Trung Đông.

Đại diện sân bay quốc tế Nội Bài cho biết hãng Emirates bắt đầu khai thác trở lại chặng bay Hà Nội - Dubai (UAE). Trong ngày 5/3 sẽ có một chuyến bay EK394 từ Dubai đến Hà Nội với 427 hành khách. Ở chiều ngược lại, chuyến bay từ Hà Nội đến Dubai khởi hành tối 5/3 với khoảng 200 khách.

Ngày 4/3, hãng Emirates khai thác một chuyến bay hồi hương từ Hà Nội đến Dubai, đưa công dân Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) về nước.

Trừ Emirates, hai hãng bay Trung Đông khác là Qatar Airway, Etihad Airways chưa khai thác trở lại. Etihad Airways ngày 5/3 tiếp tục hủy hai cặp chuyến bay thương mại chở khách đi/đến Hà Nội, ảnh hưởng 960 hành khách.

Từ ngày 4/3 đến 6/3, hãng Qatar Airway hủy 10 chuyến bay tại Hà Nội và TP HCM với 2.052 hành khách bị ảnh hưởng.

Máy bay hãng Emirates tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Anh Duy

Do không phận tại nhiều nước Trung Đông đóng cửa, từ 28/2 đến hết 4/3, các hãng hàng không của Trung Đông đã hủy 22 chuyến bay từ Nội Bài, ảnh hưởng gián đoạn hành trình của khoảng 4.600 hành khách. Một máy bay của Emirates và hai máy bay của Qatar Airways phải nằm chờ tại sân bay do hủy chuyến.

Các hãng hàng không Trung Đông đã triển khai chính sách hỗ trợ. Với hành khách có vé đi từ 28/2 đến 10/3, Qatar Airways áp dụng chính sách miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong 14 ngày; hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng.

Etihad Airways áp dụng chính sách hành khách có vé xuất trước ngày 28/2, hành trình đến 10/3 được đổi miễn phí sang chuyến bay do hãng khai thác đến 31/3. Hành khách đi chuyến bay đến 10/3 có thể yêu cầu hoàn vé.

Emirates áp dụng chính sách hành khách bị ảnh hưởng được đặt lại chỗ trên chuyến bay khác khởi hành vào hoặc trước ngày 20/3; hoặc có thể yêu cầu hoàn tiền đối với vé có hành trình vào hoặc trước ngày 10/3.

Đoàn Loan