'Một số lãnh đạo Cục Đăng kiểm nhận hối lộ định kỳ'

Hà NộiMột số lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận hối lộ định kỳ theo tháng, quý của trung tâm đăng kiểm để bỏ qua nhiều lỗi vi phạm, theo trung tướng Tô Ân Xô.

Chiều 2/2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết công an các địa phương đã khám xét 32 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 248 bị can với các tội danh: Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác và Sản xuất, mua bán công cụ, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Đây là vụ án tham nhũng có hệ thống, hành vi sai phạm được tổ chức xuyên suốt từ lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới đến lãnh đạo nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Hoàng Phong

"Qua điều tra cho thấy một vài lãnh đạo phòng kiểm định, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận hối lộ định kỳ theo tháng, quý của trung tâm đăng kiểm để bỏ qua lỗi trong hồ sơ xin cấp phép hoạt động; bỏ qua lỗi vi phạm trong kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất; ký duyệt cấp mã đăng kiểm; thuê viết phần mềm có tính năng chỉnh sửa kết quả kiểm định", tướng Xô cho biết.

Trả lời VnExpress về giải pháp để hoạt động điều tra vẫn diễn ra theo quy định pháp luật nhưng không đình trệ việc đăng kiểm, Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định từ khi khởi tố vụ án đến nay, cơ quan công an chưa ra quyết định, văn bản tố tụng nào về dừng, tạm dừng, đình chỉ hoạt động các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Quá trình tố tụng "hoàn toàn đúng luật, chỉ thu giữ tài liệu, vật chứng liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội". Khi công an khám xét, có người còn dự kiến thông báo đến tất cả trạm đăng kiểm toàn quốc để dừng hoạt động, tạo áp lực. Tuy nhiên, thủ đoạn này không thực hiện được.

"Tôi được biết Bộ Giao thông Vận tải đang dùng "kháng sinh liều cao" để trị căn bệnh này", ông Xô nói và mong người dân ủng hộ để làm trong sạch hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Hơn một tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm. Tại Hà Nội, công an khởi tố 4 vụ án với hàng chục bị can tại hơn 10 trung tâm đăng kiểm; tạm giữ hơn 60 người là giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên để phục vụ điều tra tội Nhận hối lộ. Sai phạm phổ biến là nhận hối lộ để bỏ qua các vi phạm về đăng kiểm với ôtô không đủ tiêu chuẩn, trung bình 1-1,5 triệu đồng mỗi xe.

Công an TP HCM đã khám xét 13 trung tâm, khởi tố 6 vụ án với 89 bị can về các tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác và Sản xuất, mua bán công cụ, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Hai cựu cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình bị bắt về hành vi Nhận hối lộ.

Ngày 12/1, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị công an cho phép các trung tâm đăng kiểm đang bị điều tra được hoạt động trở lại để giải quyết ách tắc. Đơn vị này giải thích khi tăng số đơn vị kiểm định sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc, chờ đợi. Việc này không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vì hệ thống máy tính cũ vẫn giữ nguyên để phục vụ công an điều tra, cơ sở đăng kiểm sẽ trang bị máy tính mới.

Từ ngày 16/1, bốn trung tâm kiểm định xe cơ giới tại TP HCM được hoạt động trở lại để giải quyết tình trạng quá tải.

Viết Tuân