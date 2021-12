Một quận và 13 phường ở Hà Nội thuộc 'vùng cam'

Số phường ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam) tăng thêm 10 chỉ sau một tuần và lần đầu tiên kể từ khi đánh giá cấp độ dịch, Hà Nội có quận ở cấp độ 3.

Theo công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống Covid-19 của TP Hà Nội, chiều 11/12, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng), 21 quận, huyện cùng cấp độ 2.

Tám quận, huyện, thị xã cấp độ 1 (nguy cơ thấp, màu xanh) gồm: quận Long Biên, các huyện Ba Vì, Ứng Hoà, Sóc Sơn, Thạch Thất, Phúc Thọ, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây. Trong số tám đơn vị đạt cấp độ 1, có đến 7 huyện thị vẫn duy trì cấp độ như trong lần đánh giá trước, riêng Long Biên từ cấp độ 2 tuần trước chuyển sang cấp độ 1.

Một điểm cách ly trên phố La Thành, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Chiểu.

Với trên 1.300 ca mắc mới trong hai tuần qua và tỷ lệ số ca mắc cộng đồng/100.000 dân là 177, quận Đống Đa được đánh giá ở cấp độ 3. Quận này cũng chiếm 7 trên tổng số 13 phường, xã cấp độ 3 (Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng, Thổ Quan) ở Hà Nội.

Sáu phường, xã cấp độ 3 khác gồm: Phường Hàng Gai (Hoàn Kiếm); phường Đội Cấn (Ba Đình), phường Quảng An (Tây Hồ); Các xã Yên Viên, Yên Thường (Gia Lâm) và xã Vân Nội (Đông Anh);

Thành phố có 439 xã, phường, thị trấn cấp độ 1 (giảm 84 đơn vị so với tuần trước); 127 xã, phường cấp độ 2 (tăng 74 đơn vị so tuần trước); 13 phường cấp độ 3 (tăng 10 đơn vị so với tuần trước) và không có địa bàn nào cấp độ 4.

Việc lần đầu tiên từ khi đánh giá cấp độ dịch, Hà Nội có quận ở cấp độ 3 và số phường, xã ở cấp độ 3 tăng hơn 4 lần so với tuần trước đó phản ánh thực tế diễn biến dịch của thành phố những ngày gần đây, khi số ca mắc mới trong 2 tuần qua lên đến trên 7.400 (hai tuần trước số ca khoảng 4.000 ca).

Tuần qua, nhiều ngày liên tiếp thành phố ghi nhận số ca mắc mới từ 600-700 ca/ngày. Hôm qua (10/12), Hà Nội đã lập kỷ lục mới với 863 ca/ngày, nhiều nhất từ trước đến nay.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 29/4 đến nay) là 16.822 ca, trong đó số ca cộng đồng 6.341.

Đánh giá cấp độ dịch dựa trên ba tiêu chí: Số ca nhiễm mới/100.000 dân/tuần; tỷ lệ tiêm vaccine; năng lực thu dung, điều trị. Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng Covid-19 là 94% (đạt tỷ lệ tối thiểu 70%); tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là 82% (đạt tỷ lệ tối thiểu 80%).

Hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội và dịch vụ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã trở lại bình thường sau khi bỏ giãn cách, thực hiện "thích ứng an toàn"; trừ một số dịch vụ như karaoke, quán bar... vẫn đóng cửa.

Võ Hải