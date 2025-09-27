Một phụ nữ bị nước lũ cuốn mất tích

TP HuếĐi bộ ra bến xe cùng chồng về quê ở Thanh Hóa, người phụ nữ 35 tuổi bị nước lũ cuốn trôi mất tích, ngày 27/9.

Khoảng 15h, chị Dương Thị Huệ (35 tuổi) cùng chồng Nguyễn Duy Hùng (40 tuổi, quê ở xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa) đi bộ từ kiệt 46 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Cựu ra bến xe để về quê. Khi đến đoạn đầu kiệt, do nước ngập sâu, chảy xiết, chị Huệ và anh Hùng trượt chân, bị dòng nước cuốn trôi xuống khu vực ruộng lúa cạnh đó. Anh Hùng may mắn bám được vào tường nhà dân.

Công an phường An Cựu phối hợp với các lực lượng triển khai tìm kiếm chị Huệ song chưa tìm thấy. Anh Hùng được đưa về trụ sở Công an phường An Cựu nghỉ ngơi.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức tìm kiếm. Ảnh: Trần Hồng

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch phường An Cựu, cho biết hai vợ chồng anh Hùng và chị Huệ mới thuê trọ tại địa bàn được vài tháng để mưu sinh. Trước bão số 10, cả hai dự định về quê Thanh Hóa song không may gặp sự cố.

Người phụ nữ bị nước lũ cuốn mất tích Công an di dời người dân đường Nguyễn Hữu Cảnh. Video: Vạn An

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Bualoi, trên địa bàn TP Huế xảy ra mưa lớn. Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập sâu hơn 60 cm, nước từ đồi cao chảy về tràn vào nhà dân. Công an TP Huế đã huy động lực lượng dùng thuyền phao để cứu hộ người dân nơi bị ngập đến khu vực an toàn.

Trước đó khoảng 15h, mưa lớn kéo dài kèm lốc xoáy quét qua thôn Xuân Lai ở xã Quảng Điền khiến ba nhà dân ở đây bị tốc mái. Mái tôn, đồ đạc trong nhà bị lốc xoáy cuốn phăng, hư hỏng.

Người phụ nữ bị nước lũ cuốn mất tích Khoảnh khắc lốc xoáy quét qua thôn Xuân Lai. Video: Camera gia đình

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch xã Quảng Điền cho biết, may mắn trận lốc xoáy không có người dân bị thương. Chính quyền xã đã huy động lực lượng lợp tạm bạt cho các ngôi nhà tốc mái.

Võ Thạnh