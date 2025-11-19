Một phần Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được định giá 9.300 tỷ đồng

Lô đất rộng 51, 6 ha sau khi giải tỏa Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được định giá hơn 9.300 tỷ đồng, chuẩn bị đưa đấu giá.

Ngày 19/11, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai) phát đi thông báo đấu giá với khu đất 51,6 ha ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thuộc phường Trấn Biên. Đất được quy hoạch để xây dựng khu đô thị, thương mại, dịch vụ với dự kiến đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng.

Khu đất 51,6 ha ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1 được xem là "đất vàng" khi có vị trí đắc địa như tiếp giáp Ngã ba Vũng Tàu, chạy dọc quốc lộ 1, mặt giáp sông Đồng Nai...với giá khởi điểm 9.363 tỷ đồng.

Trong đó phần đất đấu giá chỉ có 21,5 ha, diện tích còn lại hơn 30 ha không đấu giá gồm: đất giao thông, đất mặt nước, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật và 2 công trình được giữ lại khi chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Công viên Lam Sơn) và tòa nhà Sonadezi.

Khu đất dự kiến đấu giá cơ bản đã giải phóng mặt bằng xong. Ảnh: Phước Tuấn

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (trước đây là Khu kỹ nghệ Biên Hòa) rộng 335 ha, thành lập từ năm 1963, được xem là khu công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, nơi đây bộc lộ nhiều hạn chế, trong đó có nguy cơ ảnh hưởng môi trường nước sông Đồng Nai.

Năm 2009, Chính phủ chấp thuận cho tỉnh Đồng Nai chuyển đổi nó thành khu đô thị thương mại dịch vụ. Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ và cải thiện môi trường.

Theo đó, đề án sẽ tách hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 thành hai hồ sơ. Khu vực trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh có quy mô khoảng 44 ha, trong đó có hai dự án đã triển khai là Trụ sở công an tỉnh và Trụ sở Kiểm toán Nhà nước.

Khu đô thị dịch vụ Biên Hòa 1 có diện tích hơn 286 ha với hai công trình hiện hữu được giữ lại là Tòa nhà Sonadezi và Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3.

Phước Tuấn