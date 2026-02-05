Mốt nuôi chó vệ sĩ của giới nhà giàu Anh

Lo ngại làn sóng tội phạm nhắm vào dinh thự và tài sản, giới thượng lưu tại Anh đang đổ xô mua những chú chó được huấn luyện tấn công chuyên nghiệp với giá hàng chục nghìn bảng.

Tại một vùng ngoại ô thành phố Norwich, không khí buổi huấn luyện căng thẳng khi Butch Cassidy, chú chó chăn cừu Bỉ nặng 40 kg, lao vào mục tiêu sau khẩu lệnh tiếng Đức của chủ nhân. Nó cắn chặt tay bảo hộ của người đóng giả kẻ trộm và chỉ nhả ra khi có lệnh dừng.

Cassidy là ví dụ điển hình cho dòng "chó bảo vệ cá nhân" đang được săn đón. Grahame Green, chủ sở hữu Trường huấn luyện chó Norwich, cho biết trước đây loại chó này chỉ dành cho lực lượng an ninh. Nay, chúng xuất hiện ngày càng nhiều trong các biệt thự của ngôi sao bóng đá, ca sĩ và doanh nhân. "Nhu cầu đang tăng vọt", ông Green, người có hàng chục năm kinh nghiệm, khẳng định.

Shadow, một chú chó chăn cừu Đức, trong một buổi huấn luyện tại Trường huấn luyện chó Norwich. Ảnh: Guardian

Làn sóng này xuất phát từ nỗi bất an của giới nhà giàu trước các vụ cướp táo tợn. Ngôi sao truyền hình Molly-Mae Hague đã mua chó bảo vệ ngay sau khi căn hộ ở Manchester bị trộm khoắng sạch tài sản trị giá 800.000 bảng. Tiền đạo Raheem Sterling (CLB Chelsea) cũng chi 15.000 bảng tậu một con Rottweiler để bảo vệ vợ con.

"Nữ hoàng thể hình" người Australia Kayla Itsines cũng mua hai chú chó từ Anh sau nhiều tháng ròng rã bị kẻ lạ mặt rình rập. "Từ khi có chúng, tôi chưa bao giờ ngủ ngon hơn thế", cô tuyên bố.

Nắm bắt tâm lý này, Alaster Bly, 58 tuổi, một cựu cảnh sát từng làm việc tại Sở Cảnh sát Metropolitan, đã thành lập công ty K9 Protector tại Bath (Somerset). Bly ví những chú chó của mình là "thanh kiếm bên hông". Ông vừa bán một con cho tay đua Công thức 1 sau khi người này bị tội phạm có tổ chức đưa vào tầm ngắm.

Giá cho sự an tâm này không rẻ. Dòng chó lai "Chimera" do công ty của Bly lai tạo có giá khởi điểm 32.000 bảng. Chúng được quảng cáo là có bộ gene ưu việt, phù hợp với môi trường rủi ro cao.

Tuy nhiên, trào lưu này đang gây tranh cãi về pháp lý và đạo đức. Tại Anh, chó bảo vệ tư nhân vẫn được coi là thú cưng, không chịu sự quản lý của các quy định pháp luật như chó nghiệp vụ.

"Ranh giới giữa bảo vệ và tấn công rất mong manh", luật sư Sunjay Versani cảnh báo. Năm 2025, Hiệp hội Hoàng gia Bảo vệ Động vật (RSPCA) nhận 39 khiếu nại về chó bảo vệ, tăng vọt so với hai vụ vào năm 2020, chủ yếu liên quan đến phương pháp huấn luyện bạo lực.

Grahame Green, đeo ống tay bảo vệ, trong một buổi huấn luyện với chó nghiệp vụ. Ảnh: Guardian

Dù kiếm sống nhờ nghề huấn luyện, ông Grahame Green ở Norwich lại ngán ngẩm với chính những khách hàng tìm đến mình.

"Phần lớn họ là những gã ngốc", Green nói. "Họ tìm đến tôi, khoe khoang về lực cắn của con chó, muốn nó trông thật ngầu, thật nam tính để dọa người khác. Với họ, con chó chỉ là công cụ để vuốt ve cái tôi và sự sĩ diện, chứ chẳng hiểu gì về trách nhiệm kiểm soát một con thú 40kg có khả năng sát thương".

Alaster Bly ở Somerset thì lạc quan hơn. Ông ước tính chỉ khoảng 1% số chó ông bán ra thực sự phải chiến đấu với kẻ xâm nhập. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận từng phải từ chối bán chó cho một khách hàng khi phát hiện người này là một "tội phạm chuyên nghiệp", muốn mua chó để đối đầu với băng đảng khác.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Samantha Gaines bày tỏ lo ngại về xu hướng coi động vật là thiết bị an ninh. "Chó là sinh vật nhạy cảm, có cảm xúc và nhu cầu riêng. Chúng không phải là robot để lúc nào cũng hành xử chính xác như lập trình", bà nói.

Việc thương mại hóa chó bảo vệ cũng khuyến khích các nhà nhân giống vô trách nhiệm, tạo ra những con vật không ổn định về tâm lý, gây nguy hiểm cho cộng đồng.

"Thực tế, có nhiều biện pháp an ninh thay thế dễ dàng và an toàn hơn nhiều so với việc nuôi một con chó để tấn công", bà Gaines kết luận.

Bảo Nhiên (Theo Guardian)