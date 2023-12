Một nữ sinh chấn thương sọ não sau vụ sập trần trường học

Hà NộiNữ sinh trường Phổ thông Hermann Gmeiner (Nghệ An) bị chấn thương sọ não sau tai nạn sập trần gỗ trong lớp được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức mổ cấp cứu.

Chiều 21/12, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết như trên, thêm rằng sau khi được thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhân được mổ cấp cứu vào chiều tối nay. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

Đây là một trong 8 học sinh trường Phổ thông Hermann Gmeiner (Nghệ An) bị thương do trần gỗ ở lớp học bất ngờ bị đổ sập sáng cùng ngày. Một em bị thương ở chân, đang điều trị tại Nghệ An. 6 em còn lại xây xát phần mềm, sau thăm khám đã xuất viện.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa bệnh (Bộ Y tế), yêu cầu các cơ sở y tế địa phương phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn.

Học sinh bị thương được xe cấp cứu chở tới bệnh viện. Ảnh: Hùng Lê

Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh thành lập năm 1994, đóng ở phường Hưng Phúc, TP Vinh. Trường thuộc khối dân lập với nhiệm vụ giáo dục chương trình phổ thông cho học sinh vùng phụ cận và các em làng trẻ SOS Nghệ An. Phòng học vừa bị sập là nhà cấp 4, được xây từ hàng chục năm trước. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra.

Lê Nga