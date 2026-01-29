Một người tử vong, nhiều ca nguy kịch do sưởi ấm bằng than trong phòng kín

Hà NộiTrung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp tiếp nhận các ca ngộ độc khí CO nặng, trong đó một người tử vong, nhiều người nguy kịch do đốt than sưởi ấm khi trời trở lạnh.

Mới nhất là trường hợp nữ 43 tuổi ở Hà Nội được đưa vào cấp cứu ngày 26/1 trong tình trạng lơ mơ, nhiễm toan chuyển hóa và tổn thương tim, cơ. Bệnh nhân cùng chồng đốt than sưởi ấm trong phòng ngủ đóng kín cửa. Khi người nhà phát hiện, người chồng đã tử vong tại chỗ, còn người vợ rơi vào tình trạng lúc tỉnh lúc mê.

Ít ngày trước, nơi này cũng tiếp nhận hai bố con ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng tím tái. Người nhà cho biết hai người đã mang than củi vào phòng ngủ đóng kín cửa để sưởi. Đến nửa đêm, người em trai đi làm về phát hiện sự việc và kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bác sĩ kiểm tra hình ảnh tổn thương não của bệnh nhân. Ảnh: Nguyên Hà

Tại Ninh Bình, một cụ bà 88 tuổi cũng rơi vào hôn mê sau khi đốt than củi sưởi ấm một mình trong phòng kín khoảng hai giờ. Gia đình phát hiện bà mất ý thức, gọi hỏi không đáp ứng nên đưa đi cấp cứu. Bệnh viện địa phương đã phải đặt nội khí quản, cho thở máy trước khi chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai.

TS Nguyễn Đăng Đức, Trung tâm Chống độc, cho biết dù truyền thông liên tục cảnh báo, các ca ngộ độc khí CO vẫn gia tăng mỗi khi nhiệt độ xuống thấp. Hiện tại, bệnh nhân nam (trong vụ hai bố con) bị tổn thương não, trong khi các bệnh nhân nữ gặp tổn thương tim, suy tim và tiêu cơ tim. Các bác sĩ đang điều trị hồi sức tích cực để hạn chế tối đa di chứng về thần kinh, tâm thần cho người bệnh.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, việc đốt nhiên liệu chứa carbon như củi, than tổ ong, xăng dầu trong không gian kín sẽ sinh ra khí carbon monoxide (CO). Đây là loại khí cực độc, không màu, không mùi vị nên nạn nhân rất khó nhận biết. Khi hít phải, khí CO hấp thu nhanh vào cơ thể, chiếm chỗ của oxy trong máu, gây suy hô hấp và ức chế cơ tim, tổn thương não tức thì. Nạn nhân thường lịm đi trong lúc ngủ mà không kịp phản ứng hay kêu cứu.

Số liệu nghiên cứu cho thấy khoảng 50% bệnh nhân ngộ độc khí CO, kể cả mức độ nhẹ, sẽ gặp biến chứng thần kinh và tâm thần về sau. Các di chứng phổ biến bao gồm sa sút trí tuệ, giảm trí nhớ, liệt vận động, Parkinson hoặc các bệnh lý thần kinh ngoại biên. Một số trường hợp có biểu hiện nôn, đau bụng dễ gây nhầm lẫn với ngộ độc thực phẩm, khiến bác sĩ và gia đình bỏ lỡ "giai đoạn vàng" để điều trị giải độc.

"Tuyệt đối không đốt các loại than tổ ong, củi, than hoa hay bất kỳ nhiên liệu gì, hoặc sử dụng các máy đốt nhiên liệu, khí gas... để trong không gian kín. Nếu bắt buộc phải sử dụng thì không được sử dụng trong phòng kín, cần mở cửa thoáng để có lưu thông khí đầy đủ", bác sĩ Nguyên khuyến cáo.

Khi phát hiện người có dấu hiệu ngạt khí, người ứng cứu cần mở ngay tất cả cửa để đẩy khí độc ra ngoài, sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân ra vùng thoáng khí. Nếu nạn nhân hôn mê, hãy đặt nằm nghiêng an toàn. Trường hợp ngừng thở, mất mạch, cần ép tim cấp cứu ngay lập tức và gọi hỗ trợ y tế để chuyển đến bệnh viện gần nhất.

Bệnh nhân nữ hôn mê, thở máy. Ảnh: Nguyên Hà

Lê Nga