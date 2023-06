Một người tử vong, ba nguy kịch sau uống rượu giấm

Cà MauSau khi uống rượu dùng để làm giấm tại nhà, một người tử vong, ba người nhập viện cấp cứu, bác sỹ chẩn đoán do ngộ độc cồn công nghiệp.

Ngày 10/6, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, cho biết vừa tiếp nhận ba trường hợp ngộ độc rượu (33-53 tuổi) liên quan cồn công nghiệp (Methanol). Hiện các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, được điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc.

Theo gia đình, bốn ngày trước, 4 người tổ chức uống rượu tại nhà ở ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng. Loại rượu được sử dụng là giấm (rượu gạo) được nấu từ hai tháng trước. Sau uống, tất cả đều bị đau đầu, mệt, nôn ói. Trong đó, người đàn ông 69 tuổi, ngủ li bì nên gia đình đưa đến tạm y tế xã khám, lấy thuốc về uống, tuy nhiên do tình trạng ngày càng nặng, ông tử vong sáng 9/6. Ba người còn lại đang được thở máy, lọc máu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Người đàn ông 50 tuổi được lọc máu liên tục do ngộ độc cồn công nghiệp. Ảnh: An Minh

Methanol hay còn gọi là cồn công nghiệp có nhiều công dụng như làm sơn, dung môi. Tuy nhiên, chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như ethanol.

Ngộ độc rượu từ ethanol thường nhẹ hơn, triệu chứng giống say rượu. Trong khi ngộ độc rượu do methanol thường nặng hơn, do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống. Người ngộ độc methanol nhập viện muộn có thể bị toan chuyển hóa, tổn thương đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Triệu chứng ngộ độc rượu methanol thường xuất hiện sau khi uống 1-2 ngày. Dấu hiệu gồm bí tiểu, đau đầu kéo dài, mệt mỏi tăng dần, ý thức lơ mơ hoặc kích thích vật vã, mất tỉnh táo. Đặc biệt, người bệnh có dấu hiệu rối loạn thị lực rất sớm, thường nhìn thấy đám mây trắng như sương mờ trước mặt.

Bác sĩ Mã Nhơn Khiêm, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc, cho biết từ đầu năm đến nay, nơi này tiếp hơn hơn 10 ca ngộ độc rượu mức nặng, đã có người tử vong. Do đó, người dân cần sử dụng rượu rõ nguồn gốc, không tự ý pha cồn vào rượu, khuyến khích không uống rượu, bia nhiều.

An Minh