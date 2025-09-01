Một người ở Hà Nội nghi bị sét đánh tử vong

Sau tiếng sét lớn, hai người đi xe máy trên đường đê Long Biên - Xuân Quan ngã ra đường, cô gái ngồi sau tử vong tại chỗ, chiều 1/9.

Khoảng 16h, sau tiếng sét lớn, xe máy biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên chở hai người đi trên đê Long Biên - Xuân Quan đổ ra đường. Người đàn ông lái xe bị văng ra xa. Cô gái 26 tuổi ngồi sau ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Nhà cách hiện trường 300 m, chị Vũ Ngọc Ánh cho biết lúc bấy giờ bầu trời phủ mây giông, mưa nhỏ. "Tôi đang ngồi trong nhà thì nghe thấy nhiều tiếng sấm sét, trong đó có một tiếng rất lớn làm rung cả nhà", chị Ngọc Ánh nói.

Khi chị Ánh chạy ra hiện trường thấy mũ bảo hiểm của nạn nhân bị cháy xém, vỡ đôi. Một ôtô khách cạnh đó bị chết máy.

Hiện trường vụ nghi sét đánh chiều 1/9. Ảnh: Ngọc Ánh

Trước đó lúc 14h45 cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia phát tin cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ trong nội thành Hà Nội. Theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh radar thời tiết, cơ quan này nhận thấy mây đối lưu đang phát triển trên xã Thuận An, Phù Đổng, các phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Long Biên.

Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía nội thành Hà Nội. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ 30 phút đến 3 giờ tới, các phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Long Biên có mưa rào, giông sau đó ảnh hưởng tới các phường Hồng Hà, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà, Tây Hồ, Giảng Võ.

Gia Chính