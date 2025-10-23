Một người đang sống thừa tìm một tâm hồn để sống thật

Tôi không trẻ nữa, cũng chẳng già, chỉ đang ở cái tuổi người ta bắt đầu biết mệt mỏi với những điều phù phiếm.

Ngày của tôi trôi qua lặng lẽ giữa những con số, công việc và những nụ cười xã giao. Tôi nói, tôi cười, tôi làm việc nhưng hình như không còn ai thật sự nghe, thật sự hiểu. Có lẽ, tôi chỉ đang sống để sống thôi. Tôi không còn trẻ đến mức tin rằng chỉ cần tình yêu là đủ, cũng chưa già để thôi mơ một cái nắm tay ấm áp giữa đời.

Tôi muốn tìm một người con gái không cần đẹp, chỉ cần hiểu được một tiếng thở dài không nói ra, hiểu rằng trong tôi có một tâm hồn vẫn còn biết thương, dù ngoài đời có lắm khi phải lạnh. Một người biết ngồi yên bên tôi, không cần nói nhiều, chỉ cần hai người cùng im lặng mà vẫn thấy gần gũi.

Tôi tin rằng, hạnh phúc không nằm ở chỗ có nhiều, mà ở chỗ biết đủ và biết thương. Nếu em hiểu được câu nói ấy, nếu em cũng đang thấy mình lạc lõng giữa đám đông, nếu em từng đọc Nam Cao và hiểu vì sao Lão Hạc lại khóc khi bán con chó, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau không sống thừa nữa.

