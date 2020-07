Một người chết trong hỗn chiến ném gạch

Hà NộiDương Văn Bình cùng đồng phạm trong cuộc ẩu đả với nhóm quản lý tiếp viên quán karaoke đã làm chết một người.

Ngày 14/7, Bình cùng 7 nghi can đang bị Công an quận Hoàng Mai tạm giữ hình sự do liên quan vụ án giết người.

Tối 9/7, Bình tổ chức sinh nhật cùng 13 người bạn tại quán bia ở thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. 23h30, cả nhóm đến quán karaoke Lâm Minh trên địa bàn quận Hoàng Mai và gọi một nhân viên nữ đến phục vụ.

Khoảng 1h40 ngày 10/7, nữ nhân viên nói đã hết ca làm nên muốn ra về nhưng Bình và đám bạn yêu cầu phải ở lại, nếu không sẽ "quỵt" tiền. Cô này không đồng ý, gọi điện thoại cho người quản lý mình là Tạ Duy Hợi đến giải quyết.

Khoảng 5 phút sau, Hợi cùng một số người đến quán karaoke và xảy ra cãi cự với nhóm Bình. Mâu thuẫn không hòa giải, hai nhóm lao vào ẩu đả. Hợi bị đối phương ném gạch khiến tử vong.

Phạm Dự