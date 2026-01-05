Một người chết nghi do nổ pháo tự chế ở Hà Nội

Một thanh niên ở xã Phúc Thọ tử vong sau tiếng nổ lớn, nghi do nổ pháo tự chế, chiều 5/1.

Khoảng 16h, người dân sống ở thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ, Hà Nội, nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một ngôi nhà 2 tầng trong thôn, sau đó gây cháy.

Lực lượng chức năng, Công an xã Phúc Thọ và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sau đó đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 16h30 đám cháy được dập tắt.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số người nằm bất động, xung quanh nhiều đồ vật rơi vỡ, văng tứ tung. Khu vực cháy thuộc tầng 2 của ngôi nhà.

Một người sau đó được xác định tử vong, hai người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Khu vực xảy ra vụ nổ. Ảnh: Minh Hồng

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, song theo nhiều nhân chứng, vụ nổ có thể do người dân sản xuất pháo hoa tự chế.

Việt An