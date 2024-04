Một người bị bắt sau vụ 7 công nhân tử vong trong máy nghiền xi măng

Yên BáiTrần Mạnh Hùng, 44 tuổi, bị cáo buộc vi phạm quy định về an toàn lao động trong vụ tai nạn khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Nhà máy xi măng Yên Bái.

Ngày 23/4, Hùng, nhân viên phụ trách nguyên liệu cho máy nghiền xi măng, Nhà máy xi măng Yên Bái, bị công an tỉnh bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về an toàn lao động, theo Điều 295 Bộ luật Hình sự. Sai phạm cụ thể của bị can chưa được công bố.

Cơ quan điều tra đang làm rõ toàn bộ hành vi của Hùng và dấu hiệu vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Trần Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Yên Bái

Trước đó, 13h30 ngày 22/4, 10 nhân viên của Nhà máy Xi măng Yên Bái phân công nhau thay các tấm lát phía bên trong máy nghiền. Bảy người chui vào trong, ba người ở ngoài làm công việc siết ốc.

Đang trong quá trình sửa chữa thì máy nghiền bất ngờ quay. Ba người ở trên nóc bắn xuống đất, trong khi những người bên trong đều tử vong.

Anh Nông Văn Tuân, 29 tuổi, một trong ba người sống sót, cho biết bị thương ở chân, cố chạy vào phòng điều khiển cách vị trí tai nạn khoảng 20 m để nhấn nút tắt máy nghiền. Lúc này trong phòng điều khiển không có ai.

Bước đầu, nguyên nhân được cho là xảy ra sự cố động cơ điện của máy nghiền, dẫn đến tai nạn cho các công nhân.

Máy nghiền số 3 - nơi 7 công nhân tử nạn. Ảnh: Gia Chính

Việt An