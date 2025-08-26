Một người ấm áp thật lòng muốn tìm hiểu một cô gái dịu dàng

Mình muốn tìm một bạn nữ thuộc cộng đồng LGBT, cũng độc thân, khỏe mạnh, tính tình dịu dàng và hiền lành.

Mình thuộc cộng đồng LGBT, nói đến đây nhiều bạn đọc sẽ ngại mình lắm. Nhưng các bạn đọc đừng ngại mình nhé, mình cũng như những người khác thôi. Mình vẫn đi làm, vẫn yêu thương và chăm sóc được cho bố mẹ, vẫn đều đặn tập thể dục, sống tử tế, khiêm tốn và nhẹ nhàng. Chỉ có điều hơi đặc biệt một chút: mình chỉ thích người cùng giới với mình thôi, cụ thể là con gái.

Mình hơi mạnh mẽ kiểu giống con trai (mình đã come outvới gia đình) để có thể bảo vệ và che chở được người con gái mình thương. Mình 33 tuổi, là viên chức làm việc tại phường ở TP Hồ Chí Minh. Mình nghiêm túc, có tính kỷ luật và trách nhiệm cao trong mọi việc, nhưng cũng hiền lành và ấm áp lắm.

Công việc mình đang làm là ước mơ từ bé. Công việc này không những giúp mình thỏa ước mơ, mà còn giúp mình có điều kiện tốt hơn để chăm sóc cho bố mẹ, cho mình và những người thân yêu. Có thể do mình biết đủ nên với mình, những gì đang có là thật sự may mắn và hạnh phúc.

Nay mọi thứ với mình đã ổn hơn nên mình muốn tìm một bạn nữ để cùng mình ngắm nhìn thế giới, cùng yêu thương, chăm sóc lẫn nhau và cùng chăm lo cho gia đình hai bên. Mình muốn tìm một bạn nữ thuộc cộng đồng LGBT, cũng độc thân, khỏe mạnh, tính tình dịu dàng và hiền lành.

Mình có đọc một đoạn như thế này: "Thật ra, bạn có giỏi đến đâu, tốt đến mức nào, thì giá trị của bạn cũng chỉ thật sự được công nhận khi bạn gặp đúng người cùng tần số, đủ tinh tế để hiểu được những điều giá trị bạn mang lại. Hãy ở đúng nơi, làm đúng việc, yêu đúng người. Đừng hạ thấp tiêu chuẩn, cũng đừng lãng phí thời gian và công sức của mình ở những nơi không thể đáp lại". Hy vọng mình và em sẽ là những người cùng tần số để có thể hiểu nhau, tôn trọng nhau và yêu thương lẫn nhau.

Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng chia sẻ của mình. Chúc các bạn và mình sẽ gặp được người mà chúng ta vẫn luôn chờ đợi và tìm kiếm.

