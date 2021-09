Một ngày trao quà cho người nghèo của sao Việt

TP HCMNhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MC Liêu Hà Trinh, NTK Bùi Việt Hà… cho biết chuyến phát thực phẩm cho người nghèo hôm 1/9 nhiều ý nghĩa và khó quên.

Từ sáng sớm, cả nhóm đến điểm tập kết ở quận 10, TP HCM đóng gói hơn 500 phần quà gồm gạo, mì gói, xúc xích, rau củ, muối, nước tương... Cả nhóm cho biết đóng từng vỉ trứng, phân chia thực phẩm đều các túi... là những công việc đơn giản, nhưng muốn nhanh tay phải tập trung cao độ. Nhiều đồng nghiệp trêu chọc, ví ca sĩ Zino như "bốc vác chuyên nghiệp" hay "nhân viên phân loại hàng hóa cao cấp".

Ca sĩ Zino (trái) và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (phải) đóng gói thực phẩm suốt ba tiếng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết ấn tượng trước sự nhiệt huyết của các thành viên đoàn tình nguyện. Anh kể nhiều người không phải là nhân viên siêu thị, chưa từng mang vác vật nặng, dù không có lương hay hỗ trợ chật chất, họ vẫn hăng say làm việc. Nhiều chàng trai thậm chí khiêng cùng lúc 5-10 bao gạo ra xe. Họ lạc quan, không than vãn dù đôi lúc đuối sức.

Khoảng 10h, cả đoàn lên đường, chia thành nhiều hướng đến các khu cách ly, vùng đỏ, vùng cam... "Tôi xúc động khi chứng kiến nhiều cảnh bà con mừng rỡ nhận nhu yếu phẩm. Mong sao dịch nhanh chóng được kiểm soát để người dân ổn định cuộc sống", nhạc sĩ cho hay.

Cả nhóm nhắc nhau khẩn trương trao quà nhanh để có thể tiếp cận được nhiều hộ dân khó khăn, kịp về trước 18h. Đến cuối ngày, các thành viên vẫn sung sức dù mồ hôi ướt đẫm áo lẫn đồ bảo hộ, di chuyển liên tục.

Nguyễn Văn Chung cho biết suốt mấy tháng dịch, anh hạn chế ra ngoài, cẩn trọng trong mọi hoạt động, nấu nướng mỗi ngày và tập thể dục đều đặn. Khi nhiều người quen, người thân, bạn bè, thậm chí cư dân sống cùng chung cư lần lượt nhiễm nCoV, một mặt nhạc sĩ cố gắng giữ vững tinh thần, mặt khác nghĩ đến chuyện làm tình nguyện viên góp sức cùng cộng đồng. Khi biết ê-kíp "Siêu thị 0 đồng" thiếu người, anh liền đăng ký.

"Nhiều hộ dù sống ở trung tâm thành phố vẫn rơi vào cảnh khó khăn, kiệt quệ vì Covid. Tôi muốn học hỏi nhiều điều ý nghĩa từ chuyến đi, có thêm kiến thức về cách tổ chức, điều phối. Mệt nhưng ý nghĩa và vui", anh kể. Trước đó, Nguyễn Văn Chung cũng thường xuyên tham gia các chuyến thiện nguyện.

Các nghệ sĩ tập trung quà tặng để đi phát hôm 1/9.

Nhà thiết kế Bùi Việt Hà - Top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2000 - cho biết cảm kích tấm lòng của các mạnh thường quân, doanh nghiệp. Dù ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch, họ vẫn dành ra một khoản và bỏ công sức hỗ trợ người yếu thế.

Theo cô, ngồi đóng gói thực phẩm, chia phần, mặc đồ bảo hộ ra ngoài đường... rất mệt. "Tôi chỉ làm mấy tiếng một ngày, trong khi các anh chị tuyến đầu lẫn đoàn tình nguyện ngày đêm tất bật, dốc lòng giúp người dân. Họ rất tuyệt vời".

Vốn độc thân, không sống chung với cha mẹ, con trai ở với chồng cũ, Bùi Việt Hà có nhiều thời gian làm những điều mình muốn. "Tôi thấy bản thân quá may mắn vì cuộc sống vẫn ổn so với nhiều người. Do đó tôi quyết định đồng hành với "Siêu thị 0 đồng", hỗ trợ bà con một phần nào đó. Ai cũng sợ lây nhiễm nhưng có quá nhiều người ngoài kia cần giúp đỡ, mình cứ làm tốt công tác phòng dịch là được", cô nói.

Tương tự, MC Liêu Hà Trinh, ca sĩ Zino... trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong một ngày trở thành "người giao hàng" cho "Siêu thị 0 đồng", chứng kiến nhiều gia đình kiệt quệ vì Covid-19. Họ cho rằng món quà này rất cần thiết, nhất là khi giãn cách xã hội vẫn kéo dài và các ca nhiễm leo thang.

Liêu Hà Trinh (phải) cùng các đồng nghiệp đóng gói quà hỗ trợ người dân.

"Nguy cơ lây nhiễm luôn có thể xảy ra nhưng hãy biến lo lắng thành hành động. Chung vai sát cánh với các tình nguyện viên, bộ đội... làm nhiều việc có ý nghĩa cho cộng đồng là điều cần thiết lúc này", MC Liêu Hà Trinh nói.

Từ 18/8 đến nay, NovaGroup đã đưa "Siêu thị 0 đồng" đến nhiều quận huyện như: quận 3, 4, 8, 9, 11, 12, Gò Vấp, Tân Bình, huyện Nhà Bè, Bình Chánh... Đội ngũ cán bộ nhân viên, tình nguyện viên được xét nghiệm hàng ngày, luôn đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ, hạn chế tiếp xúc... Bà con cũng được nhắc nhở cẩn thận, tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch, rửa tay kỹ....

Chương trình còn nhận được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức, trong đó có nhiều nghệ sĩ như Minh Tú, Mâu Thủy, Trà Ngọc Hằng, Ali Hoàng Dương, , Orange, Lyly.... Từng cá nhân luôn đảm bảo quy tắc 5K và các quy định phòng dịch khác.

Nhiều người dân vui mừng khi nhận được quà, nhất là những hộ có người già, trẻ nhỏ, không có thực phẩm trong nhiều ngày...

Đến nay, chương trình trao được gần 100.000 phần quà cho các gia đình khó khăn. "Siêu thị 0 đồng" vẫn diễn ra hàng ngày, tiếp cận các phường, quận đang cách ly, nhất là khu vực có nhiều người nghèo và đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch.

Thi Quân