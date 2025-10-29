Một ngày trải nghiệm thu Hà Nội với tour riêng

Tour du lịch trong ngày với trải nghiệm ẩm thực Michelin, khám phá 'Con đường di sản Nam Thăng Long' hay Hội chợ Mùa thu được nhiều du khách lựa chọn.

Các tour do các nền tảng trực tuyến cung cấp hoặc kết hợp các công ty du lịch ở Hà Nội. Ngoài ra, Sở Du lịch Hà Nội dịp này cũng tung ra chùm tour mới giúp du khách có thêm trải nghiệm về văn hóa và di sản.

Tour trải nghiệm mùa thu Hà Nội

Đi bộ khám phá ẩm thực Michelin

Miến lươn Đông Thịnh, một trong những quán ăn được Michelin nằm ở phố cổ. Ảnh: Giang Huy

Khám phá ẩm thực theo Michelin Guide là một trong những tour mới cho du khách đến Hà Nội. Hướng dẫn viên sẽ đón khách ở phố cổ, dẫn qua các hàng phở gà Nguyệt, miến lươn Hàng Điếu, bún chả Đắc Kim rồi kết thúc trải nghiệm tại quán cà phê ẩn mình trong một con hẻm, thưởng thức cà phê trứng. Xen kẽ trong chuyến đi bộ trải nghiệm là những câu chuyện về các điểm đến nổi bật ở Hà Nội và ẩm thực Hà Nội.

Hội chợ Mùa thu 2025

Hội chợ diễn ra từ 26/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh), với gần 3.000 gian hàng, chia thành năm khu.

Khu "Thu Thịnh Vượng" (Sảnh 1-2) quy tụ các doanh nghiệp lớn giới thiệu sản phẩm công nghệ, công nghiệp và giải pháp năng lượng hiện đại. Sảnh 3-5 là khu "Thu Gia Đình" - mua sắm với hàng nghìn sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, nội thất, hàng tiêu dùng. Khu "Tinh hoa Thu Hà Nội" và "Thu Đất Việt" là "trái tim" của hội chợ, tái hiện không gian phố cổ Hà Nội thu nhỏ. Du khách sẽ gặp hình ảnh nghệ nhân làng nghề làm gốm, dệt, chạm khắc, chế tác. Tại "Thu Đất Việt", 33 tỉnh thành mang đến đặc sản vùng miền. Ngoài ra, còn có khu ẩm thực ngoài trời với chủ đề "Lễ hội Ẩm thực Thu Mỹ Vị".

Tour xe buýt hai tầng quanh Hà Nội

Tour truyền thống dành cho người không có nhiều thời gian, thích hợp vào mùa thu khi thời tiết Hà Nội đang trong những ngày đẹp nhất. Du khách được khám phá 13 điểm đến nổi tiếng, trong đó có Hoàng thành Thăng Long, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Trấn Quốc, Nhà thờ lớn, Nhà tù Hoả Lò. Với tour này, du khách có thể lên xe ở bất kỳ địa điểm nào kể trên, trải nghiệm không giới hạn trong 4 tiếng để khám phá Hà Nội.

Du khách có thể chọn giữa tour ngắm cảnh ban ngày (xe bus day tour), tour ngắm cảnh ban đêm (xe bus night tour). Du khách có thể hiểu sâu về Hà Nội qua thiết bị hướng dẫn âm thanh đa ngôn ngữ.

Tour trải nghiệm văn hóa Hà Nội

Tháng 10, Sở Du lịch Hà Nội công bố ba sản phẩm văn hóa với chủ đề "Tinh hoa hội tụ" để du khách hiểu thêm về giá trị văn hóa của thủ đô.

Người dân làng cây cảnh Tích Giang, xã Phúc Thọ với nghề trồng cây cảnh. Ảnh: Sở Du lịch Hà Nội

Tour "Sắc hoa Tường Phiêu"

Tour đưa du khách thăm xã Phúc Thọ, nơi có diện tích hơn 100 ha trồng hoa cúc cổ, hồng cổ cùng hàng trăm loài hoa và cây cảnh. Nổi bật giữa không gian này là đình Tường Phiêu - Di tích quốc gia đặc biệt mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Lê, kết tinh giá trị lịch sử và văn hóa của vùng đất cổ. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên, di sản và con người hình thành sản phẩm du lịch "Sắc hoa Tường Phiêu" - điểm đến nông thôn giàu bản sắc, giúp du khách cảm nhận vẻ đẹp của nông thôn bình dị.

Tour "Con đường Di sản Nam Thăng Long - Tinh hoa làng nghề Việt"

Hành trình kết nối các xã Đại Thanh - Hồng Vân - Ngọc Hồi - Chuyên Mỹ đưa du khách khám phá những làng nghề 100 tuổi, nơi tinh hoa lao động và nghệ thuật dân gian được bảo tồn qua nhiều thế hệ. Làng Hạ Thái với nghề sơn mài tinh xảo, làng Cựu quyến rũ với kiến trúc Á - Âu và nghề may complet, làng Ngâu với rượu hoa cúc chi tiến vua, làng Phúc Am gắn với tín ngưỡng dân gian và nghề thủ công truyền thống.

Mỗi điểm đến là một mảnh ghép của di sản, cùng hợp thành bức tranh "Tinh hoa làng nghề Việt", nơi bàn tay khéo léo và tâm hồn sáng tạo của người thợ được tỏa sáng.

Tour "Con đường đạo học" xã Ô Diên

Với đền thờ thời Văn Hiến - nơi thờ Thái úy Tô Hiến Thành và nhiều bậc hiền tài, tour "Con đường đạo học" mang đến cho du khách không gian linh thiêng của đạo học, nơi tôn vinh tri thức và nhân nghĩa. Du khách sẽ tham gia vào hành trình tìm hiểu truyền thống hiếu học nghìn năm, khám phá những giá trị giáo dục, đạo lý và nhân văn - nền tảng làm nên cốt cách con người Hà Nội thanh lịch, trí tuệ và nhân hậu.

Tâm Anh