Một ngày ở Tả Van - ngôi làng Việt Nam đẹp nhất châu Á

Lào CaiTả Van nép mình trong thung lũng Mường Hoa, trở thành điểm đến cho những du khách tìm kiếm trải nghiệm văn hóa bản địa và nhịp sống chậm rãi.

Tả Van, nằm cách trung tâm Sa Pa khoảng 12 km, từng được tờ South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong bình chọn là một trong sáu ngôi làng đẹp nhất châu Á vào tháng 7/2025. SCMP miêu tả Tả Van nép mình giữa thung lũng xanh, là nơi sinh sống của đồng bào Giáy và H'Mông, khung cảnh ngoạn mục, tầm nhìn mê hoặc. Những ngôi nhà sàn truyền thống rải rác bên ruộng bậc thang, chênh vênh bên sườn núi, được bao bọc bởi suối, thác và rừng tre.

Khác với bản Cát Cát đông đúc, Tả Van vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi. Một ngày ở Tả Van, du khách có thể thuê xe máy hoặc đi bộ men theo lối mòn ngắm cảnh, ăn uống, trải nghiệm cuộc sống người địa phương, thư giãn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Lịch trình dưới đây được thực hiện theo trải nghiệm của phóng viên VnExpress.

Buổi sáng: Men theo con đường di sản

Khởi hành từ trung tâm Sa Pa vào sáng sớm, du khách nên thuê một chiếc xe máy (giá khoảng 120.000 đến 150.000 đồng), đi dọc theo tỉnh lộ 152. Đường đi thuận tiện, rộng rãi và chỉ mất khoảng 30 phút. Vài đoạn đường hơi xấu và ngoằn ngoèo nhưng không khó đi, thậm chí với tay lái mới.

Trên đường đi, nhiều du khách thường dừng chân ở Ý Linh Hồ, một bản của người H'Mông nằm biệt lập giữa núi rừng. Vào mùa lúa, nơi đây hiện lên với khung cảnh những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn núi, bên dưới là dòng suối Mường Hoa chảy qua.

Đến Tả Van, du khách trekking bản Tả Van và Lao Chải trong khoảng 2-3 tiếng. Đây là hai bản làng nhỏ nằm bên trong thung lũng Mường Hoa, có thể được coi là những bản làng đẹp nhất Sa Pa. Đoạn đường trekking qua hai bản khoảng 5-6 km, đặc biệt đẹp vào mùa lúa chín. Du khách có thể ghé thăm nhà sàn của người Giáy, những ngôi nhà gỗ đơn sơ, cầu treo Mường Hoa, ngắm thác và rừng trúc, học cách dệt vải thổ cẩm hoặc trồng lúa, mua những sản phẩm lưu niệm đặc trưng.

Lưu ý: Đường đi không khó, hầu hết là đường bằng. Du khách có thể tự khám phá, hoặc thuê hướng dẫn viên địa phương với giá khoảng 200.000-300.000 đồng/người. Nên mang giầy đế bằng, đồ ăn nhẹ, nước.

Buổi trưa: Một 'Chiang Mai thu nhỏ' trong thung lũng

Sau hành trình đi bộ, khu trung tâm Tả Van là điểm dừng chân lý tưởng. Vài năm trở lại đây, nơi này có sự thay đổi lớn. Trục đường chính được trải nhựa, hai bên là những quán cà phê, nhà hàng, homestay được cải tạo từ nhà gỗ cũ, với kiến trúc thân thiện môi trường, tràn ngập cây xanh. Sự chuyển mình này khiến nhiều du khách ví Tả Van như một "Chiang Mai thu nhỏ".

Bữa trưa tại đây là một trải nghiệm ẩm thực đa dạng. Du khách có thể chọn một mâm cơm truyền thống của người Giáy với gà đồi nướng mắc khén, cơm lam chấm muối vừng, rau rừng theo mùa với giá từ 150.000 đồng một người. Nếu không quen đồ địa phương, các nhà hàng cũng phục vụ cơm Việt hoặc các món Âu như pizza, mì spaghetti.

Nhiều nhà hàng như Lá Dao, Sa Mộc, Plum Eco House hay Wecamp Cafe Retreat đều có không gian mở, nhìn thẳng ra thung lũng. Vừa ăn trưa vừa ngắm những thửa ruộng bậc thang là một trải nghiệm được nhiều người yêu thích.

"Chỉ lang thang đi bộ từ homestay ra suối, rồi lang thang trong các quán bar, cửa hàng bán đồ lưu niệm, cà phê với những khung cảnh bao trọn cả thung lũng Mường Hoa là cảm thấy đã đời rồi", Tuấn Đào, một du khách mới tới Tả Van giữa tháng 9, cho hay.

Buổi chiều: Thư giãn và phục hồi năng lượng

Thảo nguyên Utopia. Ảnh: Linh Hương

Sau bữa trưa, cách trung tâm Tả Van khoảng 2 km, thung lũng Utopia là một lựa chọn cho những ai muốn tìm một không gian hoàn toàn yên tĩnh. Vượt qua những con dốc nhỏ, một thảo nguyên rộng lớn hiện ra với những ngôi nhà gỗ và dòng suối uốn lượn.

Trải nghiệm không nên bỏ lỡ vào cuối chiều là tắm lá thuốc của người Dao đỏ. Đây là một phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống, kết hợp hàng chục loại thảo dược được lấy từ trên rừng. Sau một ngày đi bộ, ngâm mình trong bồn nước thuốc nóng hổi giúp cơ thể giải tỏa mệt mỏi, lưu thông khí huyết. Lá Dao Spa là một trong những địa chỉ tại Tả Van cung cấp dịch vụ này, cùng với các liệu trình massage, ngâm chân thảo dược.

Buổi tối: Ở lại cùng sự yên bình

Khi hoàng hôn buông xuống, Tả Van trở lại không gian yên bình vốn có. Nhiều du khách chọn trở về Sa Pa, nhưng ở lại qua đêm sẽ là một trải nghiệm khác biệt. Các homestay ở đây hầu hết có giá từ vài trăm nghìn một phòng, nhiều nơi có cả phòng cộng đồng.

Bữa tối ấm cúng bên bếp lửa, thưởng thức những món ăn do chính chủ nhà chế biến, nhâm nhi vài ly rượu ngô trong không khí se lạnh của núi rừng sẽ kết lại thú vị cho hành trình khám phá "ngôi làng đẹp nhất châu Á".

Linh Hương