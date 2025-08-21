Một ngày khám phá Hòn Bà - 'Đà Lạt của phố biển'

Hòn Bà được mệnh danh là "Đà Lạt của Khánh Hòa" nhờ độ cao hơn 1.500m, không khí trong lành, cảnh quan rừng núi, nơi có căn nhà gắn bó bác sĩ Yersin.

Đỉnh Hòn Bà là đỉnh núi thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (thuộc huyện Khánh Vĩnh và Cam Lâm cũ), cách phố biển Nha Trang khoảng 50 km về phía Tây Nam. Đỉnh núi có độ cao 1.578 m so với mực nước biển. Nơi đây có khí hậu ôn hòa, được mệnh danh là "Đà Lạt của phố biển".

Đỉnh Hòn Bà ở độ cao 1.578 m, nơi có căn nhà làm việc của bác sĩ A.Yersin. Ảnh: Bùi Toàn

Anh Đoàn Quang Đức, 38 tuổi, người dân Nha Trang, dịp cuối tuần cùng gia đình chọn trải nghiệm tham quan đỉnh Hòn Bà. Bắt đầu từ sáng, anh lái ôtô cá nhân từ Nha Trang ngã ba Suối Dầu. Sau đó đến một khu du lịch ở Hòn Bà, đặt một tour tham quan núi bằng xe bus.

Trong tour, đơn vị du lịch sẽ bố trí một xe bus thoáng nóc đưa gia đình anh lên đỉnh núi. Đường lên núi dài khoảng 37 km, quanh co, dốc cao. Tuy nhiên, tuyến đường được một đơn vị tư nhân xây dựng hoàn chỉnh, có đầy đủ biển báo và đường cứu nạn nên anh Đức đánh giá "khá an toàn".

Dọc tuyến đường lên đỉnh, du khách sẽ được ngắm nhìn được núi rừng dày đặc, các khe suối chảy ở núi. Càng lên cao, khí hậu càng mát mẻ, một số điểm xen lẫn sương mù khiến du khách có thể cảm nhận được sự hùng vĩ nơi đây.

Bên trong căn nhà làm việc của bác sĩ Alexandre Yersin trưng bày nhiều tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của ông. Ảnh: Bùi Toàn

Anh Đức cho biết trước đây đi Hòn Bà khá khó khăn vì đây là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, phải xin phép ngành chức năng mới được lên tham quan, đường sá cũng khó di chuyển và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

"Nay chỉ cần bỏ ra một mức giá vé từ 300.000-900.000 mỗi người, du khách có thể tham quan Hòn Bà và được trải nghiệm nhiều dịch vụ của đơn vị du lịch", anh Đức nói

Sau hơn 40 phút di chuyển, du khách sẽ đến đỉnh Hòn Bà với độ cao 1.578 m, nơi đây có điểm nhấn là căn nhà làm việc của bác sĩ Alexandre Yersin. Đây là công trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích Quốc gia vào năm 2023.

Ngôi nhà cổ hai tầng được bác sĩ Yersin dựng lên vào năm 1914, ông sinh sống và nghiên cứu, trồng những loại cây thuốc quý hiếm tại đây. Địa điểm này gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học, y học phục vụ con người của bác sĩ.

"Bên cạnh việc tham quan, tìm hiểu về tư liệu của nhà bác sĩ Yersin trên đỉnh Hòn Bà, du khách có thể đi tham quan dọc các khu vườn hoa, ngồi thư giãn, tận hưởng không khí trong lành nơi đây", anh Đức cho hay

Du khách trải nghiệm đi xe địa hình tại khu du lịch ở dưới chân núi Hòn Bà. Ảnh: Kong Forest

Đến 12h, gia đình anh Đức sẽ xuống khu du lịch gần chân núi để tắm suối, trải nghiệm đi xe địa hình, trượt zipline. Về ăn uống, du khách sẽ được trải nghiệm buffet cơm; ăn nhiều món ăn đa dạng như gà nướng, heo quay,...

Anh Đức gợi ý du khách muốn tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời của nhà bác học Yersin tại Hòn Bà có thể đặt tour "Theo dấu chân bác sĩ A.Yersin" có giá 965.000 đồng/người. Địa điểm tham quan trong tour gồm: Bảo tàng Yersin, Công viên A.Yersin, Hòn Bà, mộ bác sĩ Yersin, Bảo tàng Hải dương học.

Theo anh Đức, để trải nghiệm đỉnh Hòn Bà một cách trọn vẹn, du khách nên đi vào thời điểm tháng 6-8 trong năm vì ít mưa, ít sương mù và khi lên đỉnh núi "sẽ đỡ lạnh và bớt nguy hiểm hơn".

"Đây là một trong những điểm du lịch tránh nóng thú vị gần Nha Trang, phù hợp với những gia đình muốn đi du lịch trong ngày nhưng vẫn muốn trải nghiệm đa dạng các hoạt động", anh Đức nói

Không chỉ phù hợp với gia đình, Hòn Bà còn là lựa chọn cho nhiều runner tham dự VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025. Giải dự kiến quy tụ 13.000 vận động viên, diễn ra sáng 24/8 trên cung đường ven biển qua cầu Trần Phú, tháp Trầm Hương và đèo Lương Sơn. Sự kiện khép lại chuỗi giải mùa hè của VnExpress Marathon, hướng đến nhóm runner ưa thích kết hợp thể thao với du lịch.

Bùi Toàn