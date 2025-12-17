Một ngày của Elon Musk diễn ra thế nào

Điều hành SpaceX, Tesla, xAI và X, Elon Musk - người đầu tiên trên thế giới có 600 tỷ USD - thường xuyên thức đến 3h sáng và xem điện thoại ngay khi dậy.

Theo Forbes, tính đến ngày 15/12, tài sản của Musk đạt 677 tỷ USD, là người giàu nhất thế giới. Để đạt điều đó, ông không làm việc 40 giờ mỗi tuần như tiêu chuẩn phổ biến. Ông nổi tiếng với lịch trình dày đặc, thậm chí có những tuần làm tới 120 giờ. Dù vậy, tỷ phú vẫn duy trì những thói quen như uống cà phê buổi sáng và lướt mạng xã hội.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk tại Brownsville, Texas, ngày 25/8/2022. Ảnh: Reuters

Musk thường thức dậy lúc 9h. Trong chương trình Full Send Podcast năm 2022, tỷ phú cho biết ông đang cố gắng bỏ thói quen kiểm tra điện thoại ngay khi thức dậy, gọi đây là "thói quen tồi tệ". Nhưng theo WSJ, đến 2023, ông vẫn xem điện thoại để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Hiện ông vẫn duy trì thói quen này khi thường xuyên đăng bài trên X vào đủ loại khung giờ, thậm chí giữa đêm.

Năm 2023, ông trả lời một bác sĩ trên X rằng mình ăn "một chiếc bánh donut mỗi sáng". Tuy nhiên, trong chương trình The Katie Miller Podcast phát sóng tháng 12, Musk cập nhật bữa sáng điển hình của ông hiện gồm "bít tết, trứng và cà phê".

Là CEO của một trong những nhà sản xuất xe điện hàng đầu tại Mỹ, ông có nhiều lựa chọn cho việc di chuyển hàng ngày. Khi một người dùng X đăng ảnh về việc phải lựa chọn giữa xe Cybertruck không có chế độ lái tự động và một chiếc Tesla Model S trang bị công nghệ tự lái, Musk nói ông cũng phải đối mặt với việc lựa chọn như thế mỗi ngày.

Ông được cho là có nhiều thay đổi về thói quen tập thể dục vài năm qua. Năm 2021, ông nói mình sẽ tránh hoàn toàn việc này nếu có thể. Tháng 6/2023, ông viết trên X: "Tôi gần như không bao giờ tập thể dục, trừ bế con và tung chúng lên không trung".

Tuy nhiên, hai tháng sau, ông nói mình "tập tạ chăm chỉ gần như mỗi ngày". Khi đó, mạng xã hội rộ thông tin ông và Mark Zuckerberg, CEO Meta, sẽ đấu võ với nhau. Hiện không rõ ông còn duy trì tập tạ hay không.

Trong chương trình The Katie Miller Podcast, ông chia sẻ mình thường xuyên bỏ bữa trưa hoặc chỉ ăn nhẹ, nhưng bữa tối có thể "ở bất cứ đâu". "Tôi thích sự đa dạng ẩm thực", Musk nói, thêm rằng ông rất thích những món ăn "kiểu Mỹ" như burger phô mai và pizza. "Nếu tôi phải chọn một món ăn duy nhất cho suốt quãng đời còn lại, dù hơi đơn điệu, nhưng có lẽ sẽ là burger phô mai vì chúng rất tuyệt. Đó là một phát minh thiên tài".

Elon Musk dự lễ khánh thành lại Nhà thờ Đức Bà Paris hồi tháng 12/2024. Ảnh: AFP

Đôi khi, ngày làm việc của tỷ phú Mỹ có thể kéo dài suốt đêm. Ông nhiều lần thừa nhận việc điều hành nhiều công ty không dễ dàng. Năm 2021, ông cho biết mình chia thời gian giữa các công ty theo "tình hình khủng hoảng" ở từng giai đoạn.

Tháng 1/2023, một người dùng X mô tả Musk đã ra làm chứng trong một vụ kiện vào buổi sáng, tham dự sự kiện tại nhà máy Tesla ở Nevada vào buổi tối và làm việc với Tesla về AI vào ban đêm. Musk phản hồi, ông còn dành thời gian ở trụ sở Twitter (nay là X) sau nửa đêm.

"Tôi đi ngủ, thức dậy, làm việc, đi ngủ, thức dậy, làm việc - cứ thế 7 ngày một tuần", Musk nói với WSJ năm 2023, sau khi tiếp quản Twitter. "Tôi phải làm vậy một thời gian nữa, không còn lựa chọn khác. Nhưng tôi nghĩ khi Twitter đi đúng hướng, việc quản lý sẽ dễ dàng hơn so với SpaceX hay Tesla".

Trong cuộc họp báo cáo tài chính của Tesla tháng 4/2024, ông nói: "Tesla chiếm phần lớn thời gian làm việc của tôi, và tôi làm gần như mỗi ngày trong tuần, hiếm khi được nghỉ một buổi chiều Chủ nhật".

Musk từng thức trắng nhiều đêm nghĩ về những vấn đề mà các công ty của mình đang đối mặt. Ông thậm chí ngủ dưới sàn trong văn phòng và nhà máy Tesla. Sau khi mua lại Twitter, Musk gần như chuyển hẳn đến trụ sở của công ty này ở San Francisco, thi thoảng ngủ lại trên ghế sofa trong thư viện.

Ông thường đi ngủ vào khoảng 3h sáng, kéo dài 6 tiếng, theo chia sẻ của ông với WSJ. Trong chương trình The Katie Miller Podcast mới đây, ông giải thích: "Tôi đã thử ngủ ít hơn 6 tiếng, nhưng khả năng nhận thức của tôi bị suy giảm". Dù vậy, ông thừa nhận đang gặp nhiều ác mộng liên quan đến AI.

Thu Thảo tổng hợp