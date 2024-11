Một năm thực hiện chiến lược thương hiệu mới của ROX Group

Doanh nghiệp tái định vị thương hiệu, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững trong năm 2024.

ROX Group đã công bố chiến lược tái định vị thương hiệu vào tháng 1/2024. Nhà sáng lập tập đoàn nhấn mạnh rằng tinh thần đổi mới và sáng tạo là hành trang quan trọng khi bước vào chặng đường phát triển mới với nhiều biến động. Chiến lược này được coi là cơ hội để tái cấu trúc và phát triển bền vững từ thương hiệu tập đoàn đến các thương hiệu thành viên.

Chiến lược đầu tư phát triển con người của ROX Group dựa trên ba trụ cột: đào tạo theo đặc điểm đơn vị và phân khúc nhân tài; xây dựng lộ trình thăng tiến và phát triển đội ngũ kế cận; chú trọng văn hóa doanh nghiệp và trải nghiệm nhân viên. Chuỗi hoạt động vì cộng đồng ROX Share giúp cán bộ nhân viên chia sẻ với cộng đồng qua nấu ăn, tặng sách, gom quỹ xây trường hay hiến máu nhân đạo.

Gần ba mươi hạng mục giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế năm qua ghi nhận nỗ lực của ROX Group. Đại diện tập đoàn cho biết, sau gần một năm thay đổi chiến lược, doanh nghiệp đã tạo dựng thành công hình ảnh mới về một tập đoàn đầu tư đa ngành.

ROX Group đề cao tinh thần nhân văn, đổi mới, quốc tế hóa và tích hợp tiêu chuẩn ESG để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững. Các thương hiệu thành viên như ROX Living, ROX iPark, ROX Key, ROX Energy, ROX Cons, TNPM by ROX, TNTech by ROX và SOJO by ROX đều tăng trưởng ổn định, mang đến nhiều giá trị thuận ích cho đối tác, khách hàng và cộng đồng.

Trong lĩnh vực bất động sản, công ty thành viên ROX Living phát triển các dự án mới ở đô thị liên tỉnh, tập trung vào xu thế xanh - thông minh với tiêu chuẩn môi trường khắt khe. Nhờ đó, ROX Living nằm trong top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất 2024.

ROX iPark tích hợp giải pháp khu công nghiệp thông minh và phát triển điện mặt trời áp mái. Giải pháp này giúp công ty nhận giải "Nhà phát triển bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh 2024" và "Top 50 thương hiệu mạnh Việt Nam 2024".

Các giải pháp dịch vụ thông minh của ROX Key giúp công ty lần thứ hai được chứng nhận Thương hiệu quốc gia cho sản phẩm Dịch vụ quản lý bất động sản TNPM và lọt vào "Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2024". TNTech by ROX giành giải Sao Khuê 2024 với giải pháp xanh cho khu công nghiệp và nằm trong top 10 doanh nghiệp Protech cũng như cung cấp giải pháp chuyển đổi số tài chính doanh nghiệp.

ROX Cons vào top 10 công ty uy tín ngành Bất động sản - Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2024 và được vinh danh trong top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Các lĩnh vực kinh doanh mới như chuỗi khách sạn SOJO và nhà máy điện mặt trời do ROX Energy quản lý đều hướng tới giá trị trải nghiệm bền vững. SOJO Hotels được bình chọn là "Thương hiệu khách sạn xanh hàng đầu châu Á 2024", trong khi ROX Energy giành cú đúp giải thưởng từ Tạp chí Năng lượng châu Á.

ROX Group luôn đặt khách hàng làm trung tâm với nền tảng quản trị dữ liệu từ CDP đến VOC (Voice of Customer), cải thiện toàn diện điểm chạm khách hàng. Trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, doanh nghiệp cũng được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng như Asia Pacific Stevie Awards, APEA 2024 và AREA 2024 về thương hiệu, kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Tại Việt Nam, ROX Group xuất hiện trong danh mục "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024" và được chọn là "Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam".

Công ty xây dựng nền tảng phát triển bền vững trong nội bộ tập đoàn bằng con người và văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp là trụ cột lớn song song với cơ cấu tổ chức. Ba giá trị cốt lõi gồm trách nhiệm chủ động, chính trực tự thân và hiệu quả đến cùng giúp tạo môi trường làm việc hạnh phúc. Việc lắng nghe nhân viên giúp cải tiến văn hóa, đào tạo và công cụ hỗ trợ công việc.

