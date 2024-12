Một năm The Grand Ho Tram được báo chí quốc tế vinh danh

Sân golf The Bluffs Grand Ho Tram tiếp tục ghi dấu trên bản đồ golf thế giới khi đứng thứ 68 trong bảng xếp hạng The World's 100 Greatest Golf Courses 2024 của Golf Digest. Được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman, The Bluffs được ví như tác phẩm nghệ thuật trải dài trên đồi cát ven biển, nơi thiên nhiên và thể thao giao hòa. Nơi đây còn được vinh danh Best Golf Course in Southeast Asia (Sân golf tốt nhất Đông Nam Á) tại giải thưởng World Luxury Travel Awards 2024.