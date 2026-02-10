Một năm thăng hoa của Antony tại Betis

Tây Ban NhaTiền đạo Antony để lại dấu ấn đậm nét sau hơn một năm khoác áo Real Betis, mới nhất là việc lập siêu phẩm giúp CLB thắng Atletico Madrid 1-0 ở vòng 23 La Liga.

Tuần qua đánh dấu tròn một năm kể từ khi Antony ra mắt trong màu áo xanh - trắng. Gia nhập Betis ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025, tiền đạo người Brazil đá trận đầu tiên khi đội nhà tiếp Bilbao trên sân Benito Villamarín ngày 2/2. Kể từ đó, anh để lại dấu ấn đậm nét bằng những bàn thắng quan trọng, hiệu suất ấn tượng và vai trò không thể thay thế trong hệ thống của HLV Manuel Pellegrini.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, những vấn đề dai dẳng ở vùng háng khiến Antony phải điều chỉnh cường độ tập luyện, được ban huấn luyện và đội ngũ y tế Betis quản lý chặt chẽ về số buổi ra sân, thời gian nghỉ ngơi cũng như tập hồi phục trong phòng gym. Nhưng mỗi khi thi đấu, cầu thủ 25 tuổi dường như quên đi cơn đau để tiếp tục tạo khác biệt bằng kỹ thuật và khả năng dứt điểm sắc bén.

Antony mừng bàn trong trận Betis thắng Atletico 1-0 ở vòng 23 La Liga trên sân Metropolitano, Madrid, Tây Ban Nha ngày 8/2. Ảnh: Goal

Ở trận đấu mới nhất trên sân Metropolitano hôm 8/2, Antony tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao tại La Liga. Anh thi đấu 87 phút, chạm bóng 49 lần, chuyền chính xác 76% với một đường quyết định (key pass), kéo bóng về phía trước 16 lần và liên tục hỗ trợ phòng ngự cho hậu vệ phải Aitor Ruibal. Tiền đạo Brazil được chuyên trang Sofascore chấm 7,6 điểm, cao thứ hai Betis, chỉ sau thủ thành Alvaro Valles với 8,3 điểm.

Khoảnh khắc thăng hoa nhất đến ở phút 28, khi Antony đi bóng từ cánh phải cắt vào trung lộ rồi cứa lòng chân trái sở trường về góc gần, giúp Betis thắng Atletico Madrid 1-0. Siêu phẩm đó không chỉ mang về ba điểm quan trọng mà còn giúp Betis phá dớp toàn thua trong những chuyến làm khách tới Metropolitano suốt gần một thập kỷ.

Đây là bàn thứ 10 của Antony trên mọi đấu trường mùa này, trong đó có 6 pha lập công tại La Liga và 4 ở Europa League. Tổng cộng, trong hơn một năm khoác áo Betis, Antony có 19 bàn và 13 kiến tạo qua 54 trận trên mọi đấu trường. Mùa trước, anh đóng vai trò then chốt giúp CLB giành vé dự Europa League thông qua La Liga và lần đầu vào chung kết Cup châu Âu trong lịch sử CLB, tại Conference League - nơi họ thua Chelsea.

Sau trận tại Metropolitano, Antony thừa nhận Betis đã trải qua một tuần đầy áp lực, nên việc giành ba điểm mang ý nghĩa đặc biệt, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. "Tôi rất hạnh phúc vì ghi bàn, nhưng còn vui hơn vì chiến thắng", anh bày tỏ. "Điều này cho thấy Betis là một tập thể gắn kết. Toàn đội hiểu rõ tầm quan trọng của trận đấu này và biết rằng cần phải thay đổi rất nhiều, đặc biệt là về cường độ thi đấu".

Màn ăn mừng bỏ ba điểm vào túi của Antony Antony làm động tác bỏ ba điểm vào túi sau khi cùng Betis thắng Atletico Madrid.

Trước đó ít ngày, Betis thua chính Atletico 0-5 ngay trên sân nhà ở tứ kết Cup Nhà Vua. Cầu thủ 25 tuổi cho biết HLV Manuel Pellegrini đã có những điều chỉnh quan trọng trước màn tái đấu tại Madrid. "Chúng tôi đã xem lại video trận thua ở Cup Nhà Vua", anh nói. "Đó là lúc cả đội phải tự phê bình chính mình. Chúng tôi thay đổi năng lượng, thay đổi cường độ, gần như thay đổi mọi thứ. Vì thế tôi rất vui với ba điểm giành được".

Ngôi sao người Brazil nhấn mạnh chiến thắng này là lời xin lỗi dành cho người hâm mộ sau thất bại nặng nề ở Cup Nhà Vua. "Chúng tôi đã nói với nhau rằng tuần này mang tính bước ngoặt", cựu tiền đạo Man Utd nhấn mạnh. "HLV đã có những cuộc trao đổi rất thẳng thắn, và toàn đội hiểu rằng cần phải thay đổi bằng mọi giá. Thua đậm trên sân nhà trước hơn 60.000 khán giả là điều rất khó chấp nhận. Chiến thắng này là dành cho người hâm mộ, những người luôn ủng hộ chúng tôi hết mình".

Ngày 15/2, Antony và các đồng đội làm khách của Mallorca ở vòng 24 La Liga.

Hồng Duy (theo Marca)