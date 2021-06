Một năm hành trình Madagascar - Siberia qua khung hình đen trắng

Trong một lần được trở lại Siberia, An Tim đã đến Karelia để ghé thăm hòn đảo Kizhi. Karelia là một trong những điểm đến không nên bỏ lỡ trong hành trình vòng quanh Bắc Cực. Nhiếp ảnh gia nhấn manh: "Siberia quá rộng lớn, tôi không thể thăm thú tất cả chỉ trong một hoặc hai mùa đông".

Chia sẻ về bức hình trên, An Tim cho biết: "Chỉ có tôi, những nhà thờ bằng gỗ được xây từ thế kỷ 18, tháp chuông và khung cảnh bao la tuyết phủ". Để tiếp tục phát triển 7 dự án nghệ thuật dựa trên các chuyến đi của mình, An Tim dự định sẽ ghé thăm Bắc Phi, Scandinavia và nhiều khu vực khác trên thế giới trong vài năm tới".