Một năm bội thu giải thưởng của BMW

Thiết kế mới và hàng loạt giải pháp công nghệ đã giúp nhiều dòng xe của BMW gặt hái các giải thưởng quốc tế lớn trong năm 2020.

Trong xu hướng điện khí hóa của ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, BMW đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong hạng mục này. Tiêu biểu là mẫu sedan Plug-in Hybrid 330e đạt danh hiệu "Vô lăng vàng" từ Auto Bild (Đức). Tạp chí What Car của Anh vào tháng 8/2020 đã trao cho mẫu xe này các danh hiệu: Xe tốt nhất phân khúc, mẫu Plug-in Hybrid tốt nhất và Ôtô điện của năm. Mẫu sedan 330e được BMW công bố mức tiêu hao nhiên liệu từ 1,5 lít/ 100 km.

Các mẫu xe BMW nhận giải thưởng quốc tế lớn trong năm 2020.

Ngoài ra, X5 xDrive 45e được Auto Express vinh danh là "SUV cỡ lớn cao cấp tốt nhất". Car Buyer trao giải thưởng "Xe Plug-in Hybrid cỡ lớn tốt nhất" cho X5 xDrive 45e và "Xe tốt nhất phân khúc" cho BMW 530e sedan. Hai mẫu xe trên của BMW có mức tiêu hao nhiên liệu lần lượt từ 1,6 lít/ 100 km và 1,7 lít/ 100 km. Mẫu xe thuần điện iX3 cũng giành giải thưởng đầu tiên tại Trung Quốc do sohu.com và Auto World trao tặng.

Nổi danh với cảm giác lái thể thao, BMW 1 series đã mang về giải thưởng "Xe hạng trung cao cấp của năm" của tổ chức Company Car Today. Ở hạng mục xe đã qua sử dụng, What Car vinh danh BMW M140i là "Mẫu hothatch đã qua sử dụng tốt nhất". Tại triển lãm ôtô quốc tế 2020 tại Pháp, BMW 2 series Gran Coupe được vinh danh là "Xe đẹp nhất của năm".

BMW 5 series phiên bản mới.

Chuỗi thành công của BMW 3 series diễn ra từ đầu năm 2020 với chiến thắng trong cuộc thi "Xe tốt nhất 2020" do Auto, Motor und sport (Đức) trao tặng. Dòng xe này tiếp tục nhận những giải thưởng như "Auto Trophy" của Auto Zeitung cho 330i sedan, 330i Touring; giải thưởng "Xe an toàn của năm" từ What Car, "Xe của năm" từ Company Car Today và "Xe được yêu thích nhất" từ Auto Trader. Tại Tây Ban Nha, BMW 3 series sedan nhận giải thưởng "Sedan tốt nhất của năm" do tạp chí El Economista công bố.

5 series là một trong những dòng xe đạt nhiều giải thưởng nhất của BMW trong năm 2020. Dòng xe này nhận giải thưởng "Xe tốt nhất 2020" năm thứ ba liên tiếp từ tạp chí Đức Auto, Motor und sport. Giải "Xe sang tốt nhất" và "Xe sang đã qua sử dụng tốt nhất" được What Car trao lần lượt cho 5 series sedan và 5 series Touring. Trong cuộc thi "Xe sang tốt nhất phân khúc" tại Anh, dòng xe này được BusinessCar vinh danh.

Ở phân khúc SUV hạng sang, BMW X6 giành cú đúp giải thưởng từ JD Power ở hạng mục "Xe sang chất lượng" và "SUV đáng mua nhất 2020". BMW X3 giành giải "Auto Trophy" từ Auto Zeitung, "SUV hạng sang tốt nhất phân khúc" từ tờ báo El Pais (Tây Ban Nha) và "SUV của năm" tại Pháp.

BMW M2 CS trong trường đua.

Phân nhánh xe hiệu năng cao M của BMW cũng nhận nhiều giải thưởng danh giá trong ngành. M2 CS được độc giả của trang Auto Bild Sportcars chọn là mẫu xe được yêu thích nhất phân khúc. Tạp chí Evo chọn M2 CS là "Xe của năm 2020", giải thưởng này cũng được Top Gear trao cho M3 sedan.

Tuấn Vũ

Ảnh: BMW