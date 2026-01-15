Đố bạn có bao nhiêu quả chuối?

Đây chính là kiểu câu đố sinh ra để thử độ kiên nhẫn và khả năng quan sát tinh tế của bạn.

Nhìn qua bức ảnh này, ai cũng nghĩ: "Chuối thôi mà, có gì khó đâu!". Nhưng khoan vội đếm, vì càng nhìn lâu, não càng bắt đầu... xin nghỉ phép. Những nải chuối vàng ươm xếp ngay ngắn, trông thì giống nhau nhưng số quả trong mỗi nải lại không hề "đồng đều như kế hoạch". Có nải nhìn tưởng ít, có nải nhìn tưởng nhiều, đếm tới đếm lui vẫn thấy không đúng.

Bài toán này không cần công thức, không cần máy tính, chỉ cần một đôi mắt tinh và một cái đầu thật tỉnh táo. Nhưng cảnh báo nhẹ: đếm sai là chuyện rất bình thường, vì não con người hay bị "đánh lừa" bởi những hình ảnh lặp lại. Càng thư giãn, càng chậm rãi, khả năng đếm đúng lại càng cao. Nào, hít thở sâu, tập trung lại, và thử xem bạn có thể tìm ra chính xác bao nhiêu quả chuối trong bức hình này không nhé!

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)