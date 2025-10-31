Một mình đi qua nhiều nơi, anh có sẵn sàng cùng em đồng hành

Mình làm kinh doanh tự do cho chính bản thân, là người sống nội tâm, thiên về tình cảm gia đình.

Công việc hàng ngày khá bận rộn nhưng mình luôn cố gắng cân bằng để có thể thu xếp về nhà nấu ăn mỗi ngày, quan tâm đến sức khỏe của những người bên cạnh.

Bố mình không may mất sớm, hiện tại mình sống cùng mẹ. Mình luôn mong có một gia đình đúng nghĩa. Trước đây mình từng kết hôn nhưng cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Mình mong được sống cùng một người đàn ông có sự nhẫn nại, đủ chân thành để cùng tìm hiểu, xem có thể chấp nhận được những thiếu sót của nhau hay không.

Không ai là hoàn hảo, quan trọng là mình có chấp nhận những điều chưa tốt của nhau để cùng tiến về phía trước hay không. Những năm qua, mình chưa bắt đầu mối quan hệ nào vì bận rộn với công việc và chăm sóc mẹ. Giờ đây, khi mẹ cũng mong mình xây dựng một gia đình nhỏ, mình quyết định tìm người phù hợp — một người đàn ông sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh của mình, đến với nhau bằng sự trách nhiệm và cùng nhau chăm sóc, vun đắp.

