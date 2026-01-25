Một mình chăm mẹ suốt 10 năm, con trai út có được thừa kế nhà?

Cha tôi mất trong chiến tranh, tôi là con trai út, sống cùng mẹ từ trước đến nay. Hai chị đã lập gia đình và ra ở riêng.

Năm 2014, mẹ tôi bị tai biến, nằm một chỗ và cần người chăm sóc thường xuyên. Khi đó, tôi gọi điện cho hai chị để bàn việc luân phiên chăm mẹ thì được trả lời: "Em đang ở nhà của mẹ thì lo cho mẹ. Sau này mẹ mất thì em hưởng. Chị phải lo cho gia đình chồng, không thể chăm mẹ được'.

Vì muốn giữ gìn tình cảm chị em, sợ mẹ buồn lòng, tôi không tranh cãi gì và một mình chăm sóc cho đến khi bà qua đời vào đầu năm 2025.

Trong suốt thời gian đó, tôi nghỉ việc tại công ty để về nhà làm vườn, có thời gian túc trực lo cho mẹ hàng ngày nên thu nhập bị giảm sút đáng kể. Trong khi đó, hai chị không trực tiếp chăm sóc mẹ trong giai đoạn bà bệnh nặng.

Sau khi mẹ mất, tôi dự định làm thủ tục sang tên sổ đỏ căn nhà vừa để thực hiện đúng quy định pháp luật, vừa có thể sử dụng làm tài sản thế chấp vay vốn làm ăn. Vì vậy, tôi gọi điện nhờ hai chị về ký tên vào các giấy tờ cần thiết.

Tuy nhiên, hai chị không đồng ý và cho rằng căn nhà là tài sản của mẹ. Bà không để lại di chúc nên phải chia thừa kế theo pháp luật, mỗi người con được hưởng phần bằng nhau. Các chị tự định giá căn nhà là 2,1 tỷ đồng và yêu cầu tôi phải thanh toán lại cho mỗi chị 700 triệu đồng thì mới đồng ý ký giấy tờ để tôi đứng tên căn nhà.

Hiện tại, tôi không có đủ khả năng tài chính để trả số tiền như yêu cầu. Hơn nữa, tôi cảm thấy không công bằng vì suốt nhiều năm trực tiếp chăm sóc mẹ, chấp nhận nghỉ việc, giảm thu nhập, trong khi các chị không chăm nhưng nay lại yêu cầu chia thừa kế ngang bằng.

Vậy trong trường hợp này, yêu cầu chia thừa kế của hai chị tôi có đúng quy định pháp luật hay không? Tôi cần làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình?

Độc giả Đức Kiên

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn