Một mình cắm trại đêm, ngắm dải ngân hà tại Hang Kia

Hòa BìnhChọn địa điểm gần Hà Nội để một mình cắm trại qua đêm, chàng nhiếp ảnh trẻ cảm giác như đang nằm giữa không gian của vũ trụ.

Nhiếp ảnh gia du lịch Trần Văn Linh, sinh năm 1994, muốn tận hưởng cảm giác yên bình và tạm tránh xa khỏi không khí nặng nề nơi thành thị, đã xách máy ảnh và lên đường cắm trại một mình tại Hang Kia - Pà Cò (Hoà Bình) vào một ngày giữa tháng 6.

Biết tới địa điểm này từ một chuyến công tác tại Mộc Châu và Sơn La, khi Hang Kia còn ít người biết tới, Linh đã yêu mến vẻ đẹp, sự hoang sơ của nơi đây, luôn muốn quay trở lại "tận hưởng" nó một mình. Anh chia sẻ mình là một người mê chụp ảnh thiên văn, dù cắm trại một mình, song anh vẫn quyết đi vì được tự do hơn về thời gian cũng như thoải mái sáng tạo những bức ảnh cho riêng mình. Đã hai lần Linh đến cắm trại một mình qua đêm tại đây. Trên chiếc xe máy, chàng trai 27 tuổi đi khoảng 160 km để di chuyển từ Hà Nội đến Hang Kia - Pà Cò, men theo địa hình đèo núi khá nguy hiểm.

Chiếc lều trại của Linh trên thung lũng Hang Kia hoang vắng, yên tĩnh vào ban đêm.

Khởi hành vào 13h chiều từ Hà Nội, Linh đến Hang Kia - Pà Cò vào 19h và dựng lều. Linh chia sẻ, cắm trại một mình ở nơi rừng hoang vu là một cảm giác khá đặc biệt đối với anh. "Mình vừa có cảm giác được sống hoà vào thiên nhiên, vừa có cảm giác cần đề phòng với vạn vật xung quanh. Không gian tĩnh mịch chỉ nghe tiếng côn trùng kêu, những cơn gió xì xào bên tai trong bầu không khí trong lành của núi rừng. Mọi thứ đều gợi cho mình cảm giác có 'chút lạnh' trong người, nhưng tất cả đều ấm áp khi nhìn lên bầu trời hàng triệu vì sao", Linh nói. Khi đứng chụp dải ngân hà, chàng trai quên mọi lo lắng, chỉ muốn hô lên giữa rừng vì ảnh chụp ra đối với anh là quá đẹp.

Để chụp được dải ngân hà ưng ý, Linh đã chuẩn bị những thiết bị máy ảnh tốt như ống kính có độ mở khẩu lớn, đồng thời chuẩn bị cho bản thân kiến thức về thiên văn, thời tiết và kỹ thuật chụp ảnh. "Khó khăn đến với mình đa phần là do thiên nhiên, cần phơi sáng đủ lâu để chụp được bầu trời đêm, song chỉ chút mây hoặc gió lớn có thể làm thiết bị và cảnh vật bị rung mạnh", Linh chia sẻ về khó khăn khi tác nghiệp. Sương đêm trùm lên cơ thể khi anh mở mành phủ ra, mắt nhìn bầu trời đầy sao, dải ngân hà vắt ngang qua đỉnh lều, khiến anh cảm giác như mình đang nằm giữa không gian của vũ trụ.

Chàng trai trẻ đứng dưới dải ngân hà triệu vì sao.

Theo hướng dẫn của Linh, khi đến đây sẽ có một nhà người dân thu vé tham quan 30.000 đồng/người. Anh chia sẻ tại đây không có biển cảnh báo. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, du khách cần liên hệ với chủ địa điểm để báo sự có mặt, cắm trại tại nơi an toàn, tránh các loại côn trùng và tác động của thiên nhiên như sạt lở núi, gió lớn, mưa. Buổi sáng khi tỉnh dậy, nếu may mắn, du khách có thể săn được mây, trùng trùng lớp lớp giữa núi non đại ngàn.

Thung lũng Hang Kia - Pà Cò thuộc huyện Mai Châu, Hòa Bình, nằm giữa bốn bề núi đá, quanh năm mây mù bao phủ. Địa điểm này gần đây khá đông khách tham quan vào ban ngày, song ban đêm theo Linh chia sẻ là gần như không có người. Nơi đây từng được giới mê xê dịch truyền tai nhau từng là một "điểm nóng" về an ninh, nhưng hiện tại đây đã là một địa điểm an toàn, nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Hang Kia - Pà Cò hùng vỹ vào sáng sớm, là một điểm săn mây nổi tiếng.

"Điều thú vị trong hành trình là được cảm nhận nhịp thở của thiên nhiên, sống gần với tự nhiên hoang dã hơn, có những trải nghiệm cơ bản về sinh tồn và được ngắm những khoảnh khắc đẹp nhất của nơi đó một cách tự do", Linh chia sẻ.

Trung Nghĩa

Ảnh: NVCC