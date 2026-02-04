Một lời làm quen nghiêm túc từ người đàn ông trưởng thành

Chào em - người có thể đang đọc những dòng này trong một buổi chiều yên tĩnh nào đó.

Anh sinh năm 1991. Ở độ tuổi này, anh không còn tìm kiếm sự náo nhiệt hay những mối quan hệ mập mờ. Điều anh mong muốn là một người để cùng đi lâu dài, đủ tin cậy để nghĩ đến gia đình và đủ bình yên để gọi là "nhà".

Anh cao 1m75, nặng khoảng 70 kg, vóc dáng cân đối. Công việc chính là nhân viên văn phòng với thu nhập ổn định; song song đó, anh có công việc kinh doanh riêng đang phát triển từng ngày. Anh trân trọng những gì mình làm ra bằng sự kỷ luật và nỗ lực nghiêm túc.

Trong cuộc sống thường nhật, anh là kiểu đàn ông hướng về gia đình, không nhậu nhẹt, không tệ nạn, không tụ tập vô nghĩa. Anh biết nấu ăn cơ bản, dọn dẹp nhà cửa và coi đó là trách nhiệm tự nhiên, không phải "giúp đỡ" ai cả. Ngoài giờ làm, anh dành thời gian đọc sách, xem các nội dung phát triển bản thân và học cách sống điềm tĩnh hơn mỗi ngày.

Anh là người có kế hoạch. Từ công việc, tài chính đến những dự định dài hơi trong tương lai, anh quen với việc suy nghĩ trước khi hành động. Có thể vì vậy mà anh hơi ít nói, cần thời gian để mở lòng khi bước vào môi trường mới. Lần đầu gặp, anh có thể trông nghiêm túc và khó gần, nhưng khi đã quen, anh là người ổn định, biết lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của đối phương. Anh cũng tự nhận mình không phải người hài hước, bù lại là sự chân thành và nhất quán.

Về tình yêu, anh không tin vào những mối quan hệ vội vàng. Với anh, cuộc sống là một hành trình dài, không cần phải chạy nhanh, chỉ cần đi đúng hướng. Mỗi cuộc gặp đều có ý nghĩa riêng và tình cảm chỉ bền khi cả hai cùng chủ động vun đắp. Anh trân trọng sự rõ ràng, đối thoại thẳng thắn và tin rằng im lặng để chịu đựng chưa bao giờ là cách giữ một mối quan hệ.

Anh mong tìm một người phụ nữ trẻ hơn anh một chút, có công việc ổn định, biết lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ của mình. Khi không hài lòng, có thể nói ra một cách bình tĩnh thay vì giữ trong lòng. Ngoại hình chỉ cần dễ nhìn, cao khoảng 1m55 trở lên là đủ. Quan trọng hơn cả là sự dịu dàng, không nóng nảy và có mong muốn xây dựng mối quan hệ nghiêm túc.

