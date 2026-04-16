Một khách hàng trúng Jackpot gần 92 tỷ đồng

Tối 16/4, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) xác định được một khách hàng trúng Jackpot trị giá hơn 91,8 tỷ đồng.

Theo Vietlott, tấm vé may mắn trúng thưởng tối nay có dãy 02-07-15-22-47-52. Đây là giải thưởng cao nhất của sản phẩm Power 6/55, trị giá 91,88 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân, khách hàng này có thể nhận về khoản tiền xấp xỉ 82,7 tỷ đồng.

Vietlott sẽ công bố kênh phát hành vé trúng thưởng này sau khi hoàn thành việc tra soát. Theo quy định của công ty, chi nhánh quản lý địa bàn phát hành vé trúng thưởng sẽ tiếp nhận đề nghị và tổ chức trao thưởng cho khách hàng (nếu mua vé qua kênh đại lý truyền thống).

Bên cạnh giải cao nhất, hôm nay Vietlott cũng tìm được 19 khách trúng giải nhất (40 triệu đồng), 979 giải nhì (500.000 đồng) và 22.169 giải ba (50.000 đồng). Tuy nhiên, giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,4 tỷ đồng không có người trúng thưởng.

Đến nay, hệ thống phân phối của Vietlott có hơn 6.620 thiết bị đầu cuối để bán vé trực tiếp và hơn 3 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng qua điện thoại. Sau khoảng 9 năm kinh doanh, hãng xổ số điện toán này đã trả thưởng cho khách hàng gần 1 tỷ USD. Mức này tương đương trên 2.800 tỷ đồng mỗi năm.

Theo kế hoạch mới công bố, 2026 là năm đầu tiên Vietlott đặt mục tiêu doanh thu trên 10.000 tỷ đồng kể từ khi ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm 2016. Mục tiêu này tương ứng doanh số bình quân mỗi ngày khoảng 30 tỷ đồng, gấp 9 lần 10 năm trước.

Kênh bán vé qua điện thoại dự kiến đóng góp 6.030 tỷ đồng, chiếm hơn 55%. Khoảng 4.760 tỷ đồng đến từ kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối (máy bán vé), còn lại số ít là doanh thu tài chính.

Vietlott là doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính đại diện sở hữu 100% vốn. Công ty hiện có 7 sản phẩm xổ số tự chọn theo ma trận, dãy số và quay số nhanh.

Anh Tú