Một kế toán bị nghi giúp ba công ty trốn thuế gần 80 tỷ đồng

Quảng TrịKế toán Nguyễn Khương Hoàng bị cáo buộc giúp nhiều doanh nghiệp trốn thuế gần 80 tỷ đồng bằng việc hướng dẫn cách xử lý các hoá đơn, chứng từ mua bán

Ngày 16/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Khương Hoàng, 49 tuổi, xã Khe Sanh, về tội Trốn thuế, theo điều 200 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Khương Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Cùng hành vi, cơ quan điều tra khởi tố vụ án với Công ty TNHH 79 Thịnh Phát, Công ty TNHH LB Phú Trọng và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị.

Theo điều tra, năm 2022, xác minh vụ việc trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tân Triều T&P, ở xã Lao Bảo, Cơ quan An ninh điều tra phát hiện Nguyễn Khương Hoàng, kế toán của Công ty Tân Triều đã cung cấp dịch vụ kế toán cho nhiều doanh nghiệp liên quan hoạt động nhập khẩu, buôn bán động vật sống là trâu, bò, lợn. Việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn.

Các doanh nghiệp bán sản phẩm nhập khẩu cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức phải nộp thuế giá trị gia tăng 5% nhưng Hoàng đã hợp thức hóa thành bán cho công ty để không phải nộp thuế.

Theo quy định, doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Bằng cách này, Hoàng hướng dẫn các doanh nghiệp ký hợp đồng mua bán, xuất khống hóa đơn cho các công ty, ghi thuế suất 0%. Sau đó, Hoàng sử dụng các chứng từ nộp tiền ghi nội dung thanh toán thay công ty để hạch toán, kê khai thuế.

Cơ quan Thuế tỉnh Quảng Trị xác định Công ty TNHH 79 Thịnh Phát trốn thuế hơn 47,3 tỷ đồng, Công ty TNHH LB Phú Trọng trốn thuế gần 32 tỷ đồng và Công ty TNHH Giang Hiền Quảng Trị trốn thuế 303 triệu đồng.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đắc Thành