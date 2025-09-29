Một giờ vật lộn thoát khỏi tàu chìm trên sông Gianh

Quảng TrịGió mạnh, sóng lớn làm tàu cá lật úp, ông Chí chìm sâu xuống sông, sau đó ngoi lên và thả trôi tự do một tiếng cho tới khi dạt vào bờ.

Sáng 29/9, tại trụ sở Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, ông Nguyễn Trọng Chí, 50 tuổi, mắt đỏ hoe ngóng chờ tin tức từ bạn tàu. Ông là một trong bốn ngư dân sống sót khi hai tàu cá chìm trên sông Gianh khuya 28/9.

Ông Chí quê ở An Giang, đi biển từ lúc 17 tuổi. Hơn 20 ngày trước, khi chủ tàu là bà Nguyễn Thị Bé ở TP HCM đưa hai tàu cá ra bờ nam sông Gianh sửa chữa, ông Chí được thuê đi theo.

Ngày 28/9, hoàn tất sửa chữa, hai tàu xuống sông Gianh neo đậu ở bờ nam. Do bão Bualoi dự báo đổ bộ Quảng Trị - Nghệ An nên hai tàu chạy qua bờ bắc, ở tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, trú tránh. Hai tàu nhưng chỉ thả một neo, dùng dây kết nối với nhau, vị trí cách bờ hơn 500 m, cách cửa biển 2 km.

Ông Nguyễn Trọng Chí kể lại một giờ vận lộn gió bão trên sông Gianh. Ảnh: Đắc Thành

Khuya 28/9, bão áp sát bờ biển Quảng Trị gây gió giật từng cơn, mưa xối xả. Trên sông Gianh, nước lũ thượng nguồn đổ về, sóng từ biển đánh mạnh vào tạo ra nhiều xoáy lớn, dòng chảy xiết. 13 người trên hai tàu ăn xong bữa tối, ngồi nghỉ được 5 phút thì tàu gặp sự cố.

"Sóng đánh ầm ầm vào mạn tàu, nước lũ chảy xiết khiến dây neo bị đứt. Trong tích tắc, hai tàu bị đẩy vào bờ mắc cạn. Mọi người hô hoán mặc áo phao, dùng dao chặt đứt dây nối tách hai tàu ra để nổ máy chạy", ông Chí kể.

Nhưng đêm tối, mưa to, gió mạnh, việc chặt đứt dây kết nối hai tàu khó khăn. Thuyền trưởng nổ máy được một tàu, tàu còn lại không thể nổ. 10 phút sau khi mọi người tìm cách chặt đứt dây nối hai tàu thì sóng ập tới. Lần đầu nước tràn vào cabin, lần thứ hai đánh lật úp cả hai tàu.

Ông Chí nhảy xuống sông, bị nhiều đợt sóng cao gần 2 m nhấn chìm. Do mưa bão, trong bờ không có điện nên ông mất phương hướng, đành thả trôi theo gió để sóng đánh dạt vào bờ. "Nếu cố bơi sẽ bị đuối sức dẫn đến tử vong", ông giải thích và tiếc nuối nếu chặt đứt dây nối, tàu nổ máy chạy được thì không bị chìm.

Sau một tiếng trôi tự do trên sông Gianh, ông Chí dạt vào bờ, được người dân cho áo quần mặc sưởi ấm. Nghỉ ngơi ở đồn biên phòng, ông Chí nói "đau xót vì 9 anh em đang mất tích". Họ đến từ nhiều vùng quê, đều là trụ cột kinh tế của gia đình. Mỗi tháng đi biển cho thu nhập trung bình 15 triệu đồng/người.

Lời kể ngư dân thoát chết Anh Sa Lê kể về khoảnh khắc tàu bị sóng lật úp, nhấn chìm các ngư dân. Video: Đắc Thành

Cũng giống ông Chí, anh Sa Lê, 36 tuổi, ở tỉnh An Giang, bị tàu lật úp kéo xuống nước sâu khoảng 7 m và cố thoát ra nổi lên. Trong đêm tối, mỗi người bị sóng đánh một hướng. Anh mặc áo phao nên nổi lên mặt nước, lựa thế xuôi gió để nhờ sóng đẩy vào bờ.

"Sóng rất mạnh, mưa mịt mùng, không thể nhìn thấy nhau để trợ giúp. Ai còn sức cầm cự chờ dạt bờ sông, ai yếu bị cuốn ra biển", anh Lê kể. Ngụp lặn trên sông Gianh, anh Lê cố nhìn xem có tàu, người để kêu cứu nhưng vô vọng.

Sau 45 phút lênh đênh, anh Lê uống no nước nhưng may mắn là nước ngọt, nếu nước mặn thì không còn sức. Được sóng đẩy vào bờ, anh ngồi nghỉ 30 phút thì đi bộ hơn một km vào nhà dân, được cho áo quần và nhờ gọi điện cho cơ quan chức năng.

Một tàu gặp nạn trôi dạt vào bờ biển sáng 29/9. Ảnh: Đắc Thành

Trưa nay, một tàu gặp nạn đã dạt vào bờ biển thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch, cách cửa sông Gianh khoảng 3 km về phía nam. Lực lượng chức năng đang lên phương án trục vớt tàu, đồng thời tích cực tìm kiếm 9 người mất liên lạc.

Đắc Thành