Một giây sơ sẩy khiến Nghiêm Văn Ý lỡ chung kết Road to UFC

Thượng HảiVõ sĩ Việt Nam thất bại sau khi nhận cú đấm vào cằm của Lawrence Lui ở bán kết hạng lông (dưới 61 kg) Road to UFC – đường tới giải MMA lớn nhất thế giới tại Trung Quốc, tối 22/8.

Trước trận, Nghiêm Văn Ý bị đánh giá thấp hơn Lui trên các bảng cá cược. Ý sinh năm 1999 trẻ hơn Lui ba tuổi. Cả hai cùng cao 1,7 m, nhưng sải tay của Lui là 1,83 m hơn Ý 9 cm. Thành tích thi đấu MMA chuyên nghiệp của Ý và Lui bằng nhau với sáu thắng và một thua.

Ở tứ kết, Nghiêm Văn ý đánh bại võ sĩ Nhật Bản Rui Imura, có chiều cao tốt hơn, bằng knock-out kỹ thuật. Để chuẩn bị cho trận này, anh sang Thái Lan tập huấn một tháng, đồng thời có cơ hội học hỏi nhà đương kim vô địch UFC hạng lông Merab Dvalishvili. "Không ai có thể cản tôi, tôi rất tự tin ở hạng cân này thời điểm hiện tại", Ý nói trước trận. "Với dòng máu Việt Nam chảy trong người, tôi khát khao có bản hợp đồng UFC".

Nghiêm Văn Ý (trái) ở sự kiện cân và face-off với Lawrence Lui (phải) tại Thượng Hải vào ngày 21/8/2025. Ảnh: UFC

Trong khi đó, Lui hạ võ sĩ chủ nhà Trung Quốc Zhang Qinghe bằng tính điểm đồng thuận. Những điểm mạnh của Lui cũng được chỉ ra là lì đòn, thích dùng đòn đá thấp vào trụ đối phương. Tuy nhiên, khả năng di chuyển của võ sĩ 29 tuổi thiếu linh hoạt và không mạnh về địa chiến. Lui đang ăn tập với những lão làng của UFC như Dan Hooker, Brad Ridddell tại City Kickboxing - một trong những CLB MMA tốt nhất thế giới những năm qua.

Tại cơ quan thi đấu của UFC ở Thượng Hải, trận đấu diễn ra theo thể thức đánh ba hiệp, mỗi hiệp năm phút. Văn Ý chiếm thế thượng phong ở hiệp một nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, đá trụ và đấm uy lực khiến chân và vùng sườn Lui đỏ ửng. Trong khi đó, võ sĩ người New Zealand chọn thủ chắc, có một pha phản đòn đấm tốt.

Sang hiệp hai, Lui mắc một lỗi khi lên gối vào gần hạ bộ của Văn Ý buộc trọng tài phải tạm dừng trận đấu. Thế trận tạo cảm giác nếu Ý không dính đòn nặng sẽ giúp anh ít nhất thắng bằng tính điểm. Tuy nhiên, đối thủ đã tạo cho anh suy nghĩ rằng sẽ cố gắng tiếp cận gần để quật ngã (takedown), trước khi tìm ra sơ hở.

Lui thấy thời cơ khi dồn đối thủ vào sát lồng, trước khi tung cú đấm phải vào thẳng cằm khiến Văn Ý choáng và ngã ra. Lui lập tức lao vào chiếm mount rồi tung ra liên hoàn đấm, giã, chỏ. Trọng tài lập tức can thiệp kết thúc trận đấu để Lui có chiến thắng bằng knock-out kỹ thuật.

Lawrence Lui (trái) đấm vào cằm hạ Nghiêm Văn Ý ở bán kết hạng lông Road to UFC 2025 tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 22/8/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Cằm hoặc vùng quai hàm được xem là điểm yếu chí mạng của các võ sĩ ở vùng đầu. Khi tác động lực vừa đủ và góc chính xác vào vị trí này, đầu đối phương sẽ bị xoay đột ngột, gây ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ và dẫn đến mất ý thức.

Ở phỏng vấn sau trận, Lui cho biết Nghiêm Văn Ý nhanh hơn nên anh dành thời gian hiệp một để thăm dò và đưa trận đấu vào kế hoạch có sẵn. "Tôi dự đoán anh ấy sẽ xuống sức ở hiệp hai và lộ sơ hở để kết thúc trận đấu", Lui nói trong lồng bát giác. "Mọi thứ đã diễn ra đúng như những gì chúng tôi tập luyện".

Nghiêm Văn Ý sẽ phải chờ cơ hội ký hợp đồng với giải võ thuật tổng hợp lớn nhất thế giới ở sự kiện Road to UFC sang năm. Trong khi đó, Lawrence Lui vào chung kết hạng lông gặp người thắng trong cặp Sim Kai Xiong (Singapore) – Sulang Rangbo (Trung Quốc).

Road to UFC 2025 là mùa thứ tư được tổ chức. Sự kiện này dành cho các võ sĩ MMA hàng đầu châu Á cạnh tranh để giành được hợp đồng chính thức dự UFC. Bốn hạng cân được chọn là hạng ruồi (dưới 57 kg), hạng gà (57 đến 61 kg), hạng lông (61 đến 66 kg) và hạng nhẹ (66 đến 70 kg).

Nghiêm Văn Ý là gương mặt nổi bật của võ thuật Việt Nam. Võ sĩ quê Bắc Giang sinh ra trong gia đình thuần nông, rồi bén duyên với wushu. Thành tích nổi bật nhất là HC đồng hạng 60kg nội dung tán thủ tại ASIAD 2018 ở Indonesia.

Từ tháng 6/2022, Ý chuyển sang thi đấu MMA nghiệp dư và chỉ cần ba tháng để lên chuyên nghiệp tại Lion Championship (LC) – giải MMA lớn nhất Việt Nam. Sau trận thắng thứ ba, Ý giành đai LC hạng 65kg vào tháng 11/2022. Đến tháng 12/2023, Ý mất đai khi bị võ sĩ Brazil Felipe Negochadle hạ bằng submission. Một năm sau, anh hạ chính đối thủ này bằng knock-out kỹ thuật để giành lại danh hiệu và giữ đến nay.

Sau đó, Nghiêm Văn Ý nhận lời dự Road to UFC. Anh trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên được đào tạo trong nước tham dự sân chơi này.

Hiếu Lương