Mốt giày lông cừu

Người mẫu Gigi Hadid xuống phố với cardigan, quần jeans và giày da lộn lót lông. Ảnh: Backgrid
Do hiện tượng La Nina, mùa đông năm nay đến sớm và mạnh hơn, kéo dài ở Bắc bán cầu, nhất là khu vực Bắc Mỹ, Đông Á và Đông Nam Á. Nhiều người đã mặc áo chống rét từ tháng 10. Theo WWW, "giày xấu" lót lông cừu của thương hiệu Ugg đang bán chạy và được nhiều sao lựa chọn. Thiết kế được gọi là "giày xấu" vì kiểu dáng thô kệch, giống giày đi trong nhà. Tại Việt Nam, kiểu giày này cũng rộ lên khoảng ba năm nay, chủ yếu là hàng nhái nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Bella Hadid diện quần shorts và áo khoác bomber thể thao, giữ ấm lòng bàn chân với đôi giày 140 USD (3,6 triệu đồng). Ảnh: GC Images
Người mẫu Emily Ratajkowski phối kiểu giày này với áo khoác nhung dáng crop và chân váy len midi theo phong cách thập niên 1990. Ảnh: Backgrid
Người mẫu Elsa Hosk giúp phong cách công sở trở nên thoải mái, gần gũi hơn với giày Ugg. Ảnh: GC Images
Thời trang đường phố của Lily-Rose Depp theo phong cách normcore. Ảnh: Backgrid
Katie Holmes thường xuyên mang bốt này với những bộ cánh theo kiểu boho hoặc công sở. Ảnh: SplashNews
Jennifer Lopez có một vài mẫu giày Ugg, thường là thấp cổ. Diễn viên phối chúng cùng quần jeans ống rộng và áo oversized theo kiểu Y2K. Ảnh: Backgrid
Để tạo sự khác biệt, Blake Lively chọn bản da thật thay vì da lộn phổ biến. Cô nhiều lần mang giày này khi đi mua sắm, dạo phố.
Người mẫu Chrissy Teigen kết hợp bốt với áo khoác lông cừu. Ảnh: Backgrid
