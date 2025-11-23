Mốt giày lông cừu

Người mẫu Gigi Hadid xuống phố với cardigan, quần jeans và giày da lộn lót lông. Ảnh: Backgrid

Do hiện tượng La Nina, mùa đông năm nay đến sớm và mạnh hơn, kéo dài ở Bắc bán cầu, nhất là khu vực Bắc Mỹ, Đông Á và Đông Nam Á. Nhiều người đã mặc áo chống rét từ tháng 10. Theo WWW, "giày xấu" lót lông cừu của thương hiệu Ugg đang bán chạy và được nhiều sao lựa chọn. Thiết kế được gọi là "giày xấu" vì kiểu dáng thô kệch, giống giày đi trong nhà. Tại Việt Nam, kiểu giày này cũng rộ lên khoảng ba năm nay, chủ yếu là hàng nhái nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ.