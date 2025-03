Một giấc mơ quốc gia vĩ đại làm nên các doanh nghiệp và những con người vĩ đại

Thanh niên hôm nay cũng cần có một giấc mơ lớn hơn, một khát vọng lớn hơn, và đó sẽ là lý do tồn tại, phát triển.

Phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2018, tổ chức đầu tháng 12/2018, nhưng các vấn đề được đề cập vẫn còn nguyên giá trị đến hiện tại.

Việt Nam có một khát vọng hưng thịnh quốc gia, sánh vai cường quốc năm châu, vào năm 2045, khi Việt Nam 100 năm độc lập, Việt Nam sẽ trở thành một nước phát triển, với thu nhập đầu người 15 - 20.000 USD, Việt Nam sẽ không bị mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình. Để làm được điều này, Việt Nam sẽ phải phát triển các doanh nghiệp công nghệ, nhất là các doanh nghiệp công nghệ cao. Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, tất cả đều phải dựa trên công nghệ. Chỉ có dựa trên công nghệ thì mới có năng suất cao. Việt Nam muốn hiện đại hoá, công nghiệp hoá thì cũng phải dựa trên công nghệ. Phát triển công nghệ, công nghệ cao, sẽ quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước chúng ta.

Công nghệ là để giải quyết vấn đề. Có vấn đề là có công nghệ. Đất nước ta đang phát triển, có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đó là cơ hội cho các bạn thanh niên khởi nghiệp về công nghệ.

Công nghệ không phải do chuyển giao. Công nghệ là do lao động. Người Việt Nam sẽ sản sinh ra công nghệ bằng lao động của mình. Chỉ có lao động mới sản sinh ra công nghệ. Cần phải tự lực trước rồi hãy hợp tác quốc tế. Các doanh nghiệp công nghệ phải được thành lập trên đất Việt Nam. Cái mà thanh niên chúng ta có nhiều nhất chính là năng lượng, là lao động và vì vậy, các bạn sẽ tạo ra công nghệ, tạo ra ứng dụng Việt Nam.

Xét về thu nhập trung bình thì Việt Nam chúng ta thua Mỹ hàng chục lần, nhưng xét về giới tinh hoa, về thanh niên thì chúng ta không kém Mỹ nhiều như vậy. Các bạn thanh niên, đầu tiên phải có niềm tin vào chính mình, niềm tin rằng mình không thua kém ai về bất kỳ phương diện nào. Đội tuyển bóng đá Việt Nam là một thí dụ về niềm tin vào chính mình. Trong số 100 nhân vật xuất sắc toàn cầu được Microsoft vinh danh năm 2018 về an ninh mạng, thì có đến 4 người Việt Nam. Ngoài ra, nếu xét về ý trí, về lao động chăm chỉ, về làm việc quên mình thì chính những nước đi sau như Việt Nam chúng ta lại có nhiều lợi thế hơn.

Hành động Việt Nam nhưng suy nghĩ và tầm nhìn phải toàn cầu. Trong một thế giới phẳng như ngày nay thì một ý tưởng, một sản phẩm xuất sắc sẽ nhanh chóng ra được toàn cầu. Rất nhiều bài toán Việt Nam cũng là bài toán toàn cầu. Giải câu chuyện Việt Nam cũng là giải câu chuyện toàn cầu. Hãy coi Việt Nam là cái nôi hình thành và hoàn thiện sản phẩm, là thị trường đầu tiên và từ đây đi ra chinh phục thế giới. Thị trường rộng lớn mới làm giảm giá thành và tạo ra lợi nhuận lớn. Bởi vậy, thanh niên phải coi mình là công dân toàn cầu, mọi khởi nghiệp phải nghĩ đến thị trường toàn cầu. Và muốn vậy thì đó phải là một ý tưởng mới, sáng tạo và độc đáo.

Think Big nhưng phải Do Small. Hiện thực hoá một ý tưởng lớn đều bắt đầu từ những bước đi nhỏ. Những bước đi ban đầu luôn là mò mẫm, tìm đường. Những bước đi nhỏ sẽ giúp chúng ta điều chỉnh nhanh, và với chi phí thấp. Fail Fast and Fail Cheap. Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đều có những năm đầu lặn lội, chưa ai biết đến, để rồi đến một ngày lớn nhanh như Phù Đổng. Không thể mới sinh ra đã lớn nhanh. Lớn nhanh là khi sản phẩm đã được thị trường chấp nhận và cần mở rộng thị trường.

Khởi nghiệp là bắt đầu từ nhà kho của gia đình mình để làm phòng thí nghiệm, là lấy nhà mình làm văn phòng, là bán đi chiếc xe máy của mình để lấy tiền khởi nghiệp. Khởi nghiệp khó khăn là một phép thử quan trọng, là bộ lọc để loại đi những ý tưởng không có sức sống. Khởi nghiệp khó khăn là sự nuôi dưỡng và làm cho những ý tưởng tốt có sức sống mạnh mẽ hơn, làm cho ý chí của những người khởi nghiệp mạnh mẽ hơn. Các bạn thanh niên khởi nghiệp sáng tạo hãy đừng bao giờ sợ hãi khó khăn mà hãy coi những khó khăn đó là lửa thử vàng, là sự thử thách của trời đất trước khi giao trọng trách. Tất cả những người khởi nghiệp sáng tạo thành công đều đi lên từ bàn tay trắng, đó là Bill Gate, Steve Job, Zuckerberg, Elon Musk. Thế giới hôm nay, lợi thế lớn nhất lại là không có gì trong tay, và vì thế mà có khát vọng lớn lao và tinh thần lao động quên mình - cái cần nhất cho một khởi nghiệp sáng tạo. Đói khát không phải là một bất lợi mà là một lợi thế. Mà đói khát thì thanh niên chúng ta luôn có thừa.

Cuộc cách mạng số đang chuyển thế giới vật lý thành thế giới ảo và làm cho xã hội của chúng ta sáng tạo hơn. Toàn bộ thế giới được ảo hoá. Toàn bộ quá trình sáng tạo, bao gồm thiết kế, tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm sẽ được thực hiện trong thế giới ảo. Nhanh hơn nhiều và đỡ tốn kém hơn rất nhiều so với chúng ta thực hiện điều đó trong thế giới thực. Chi phí sáng tạo nhỏ đến mức từng cá nhân có thể sáng tạo bằng chi phí của mình. Đây thực sự sẽ sẽ một cuộc cách mạng trong sáng tạo. Công nghệ số, cách mạng số, chuyển đổi số chính là cách để giúp từng người Việt Nam, từng thanh niên Việt Nam có thể sáng tạo, mà điều này là rất phù hợp với tính cách đa dạng, linh hoạt của người Việt Nam. Thanh niên phải tận dụng cơ hội này để khởi nghiệp sáng tạo.

Một cuộc cách mạng mới đang tới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mỗi cuộc cách mạng mới sẽ tạo cơ hội cho một số ít nước bứt phá, trở thành nước phát triển, nhưng không phải tất cả. Việt Nam chúng ta phải đi đầu trong cuộc cách mạng này để thay đổi thứ hạng, để trở thành nước phát triển. Mà đầu tiên đi đầu phải là các doanh nghiệp công nghệ. Đầu tiên đi đầu phải là các bạn thanh niên. Sứ mạng này rơi lên vai các bạn thanh niên thế hệ chúng ta. Hãy coi đây như một cuộc chiến giải phóng dân tộc mà thanh niên phải đi đầu.

Việt Nam đã nuôi dưỡng các bạn thanh niên, như người Mẹ đã nuôi dưỡng con khôn lớn, đã đến lúc phải đi ra thế giới, chinh phục thế giới và mang thế giới về Việt Nam. Một giấc mơ quốc gia vĩ đại sẽ làm nên các doanh nghiệp vĩ đại, những con người vĩ đại. Chính bản thân các bạn thanh niên hôm nay cũng cần có một giấc mơ lớn hơn, một khát vọng lớn hơn, và đó sẽ là lý do tồn tại, phát triển cho các bạn trong chặng đường phía trước.