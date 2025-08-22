Mốt 'giả nghèo'

Theo NSS, thuật ngữ "poor opulence" (xa xỉ nghèo khó) chỉ phong cách diện quần áo đắt tiền với chất liệu linen, cashmere nhưng có bảng màu và kiểu dáng gợi nhớ đến hình ảnh ở nông thôn, từ đó tạo ra vẻ bề ngoài nghèo khó.

Setchu là một trong những hãng đầu tiên đẩy mạnh kiểu mốt mới vào mùa Xuân Hè 2026. Trên sàn diễn cuối tháng 6, thương nhà mốt đem tới hàng loạt thiết kế đơn giản mang cảm hứng nông thôn. Người mẫu catwalk trong trang phục đắt tiền, đầu đội nón lá, chân mang dép lê. Ảnh: Gorunway