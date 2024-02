Một em bé tử vong, 3 người hôn mê do ngộ độc khí CO than sưởi

An GiangGia đình bốn người ở TP Long Xuyên đốt than sưởi ấm trong phòng kín, bị ngộ độc CO, một cháu bé tử vong, ba người hôn mê.