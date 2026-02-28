Một đời vất vả vì chồng của bà Hillary Clinton

MỹCựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vừa phải lấy lời khai trong vụ án Jeffrey Epstein, tiếp tục đối mặt với áp lực từ các mối quan hệ phức tạp của chồng suốt ba thập kỷ.

Ngày 26/2, bà Hillary Clinton phải đối mặt với các câu hỏi nhạy cảm tại buổi lấy lời khai kín trước Ủy ban Giám sát Hạ viện ở Chappaqua, New York. Đây là một phần của cuộc điều tra về Jeffrey Epstein - kẻ phạm tội tình dục từng có mối quan hệ thân thiết với ông Bill Clinton.

Vào ngày 27/2, ông Clinton cũng cung cấp lời khai, trở thành cựu tổng thống đầu tiên buộc phải làm chứng trong một cuộc điều tra của Quốc hội. Việc bà Clinton xuất hiện gây chú ý bởi sau 8 năm ở Thượng viện, 4 năm làm Ngoại trưởng và hai lần tranh cử tổng thống, bà dường như vẫn không thoát khỏi vòng xoáy rắc rối của bạn đời.

Patti Solis Doyle, cựu trợ lý cấp cao của bà Clinton, bày tỏ sự bất bình: "Thật đau lòng khi một biểu tượng toàn cầu, người tiên phong vì phụ nữ như bà lại phải chịu đựng sự những rắc rối này, dù không hề liên quan".

Cựu ngoại trưởng Clinton phát biểu sau cuộc điều trần ngày ngày 26/2. Ảnh: AFP

Lặp lại kịch bản 34 năm trước

Ngày 26/1/1992, bà Hillary Clinton từng ngồi trên ghế sofa, cùng chồng đối diện những câu hỏi chất vấn về cuộc hôn nhân sau khi cựu phát thanh viên Gennifer Flowers tuyên bố có quan hệ tình ái 12 năm với Bill Clinton. Khi đó, ông đang là thống đốc bang Arkansas tham gia tranh cử tổng thống.

Trong cuộc phỏng vấn 60 Minutes nổi tiếng của đài CBS, phản ứng quyết liệt của bà Hillary đã cứu vãn sự nghiệp của chồng, đồng thời định hình hình ảnh của bà suốt 30 năm sau đó. "Tôi ngồi đây vì yêu, tôn trọng và trân trọng những gì chúng tôi cùng vượt qua. Nếu điều đó không đủ, đừng bỏ phiếu cho ông ấy", bà Clinton tuyên bố.

Hơn 34 năm sau, bà lại rơi vào tình thế tương tự. Hồ sơ cho thấy ông Clinton từng bay trên máy bay riêng của Epstein nhiều lần vào giai đoạn 2002-2003. Ngược lại, bà Clinton khẳng định không nhớ từng nói chuyện với Epstein và chỉ gặp cộng sự của ông ta vài lần. Thời điểm chồng tương tác với nhóm của Epstein, bà đang bận rộn với vai trò thượng nghị sĩ.

Dù tên bà xuất hiện trong hơn 700 tệp tài liệu về Epstein, phần lớn chỉ là các bài báo về chiến dịch tranh cử năm 2016 do người khác chia sẻ. Thay vì phân định ranh giới, nhà Clinton chọn thuê chung đội ngũ luật sư và cùng đấu tranh chống lại các trát đòi hầu tòa.

Cố vấn lâu năm Philippe Reines nhận định: "Họ đối mặt với các cuộc tấn công như một khối thống nhất để cùng nhau đánh trả".

Phản xạ bảo vệ gia đình

Sau nhiều thập kỷ hoạt động công chúng, việc bảo vệ nhau đã trở thành phản xạ tự nhiên của gia đình Clinton. Trong quá khứ, khi ông Clinton vướng bê bối với thực tập sinh Monica Lewinsky, bà Hillary từng bác bỏ các cáo buộc, gọi đó là "thuyết âm mưu của cánh hữu". Khi ông đối mặt với việc luận tội, bà tiếp tục xuất hiện bên cạnh để ngăn chặn các lời kêu gọi từ chức.

Nhiều đảng viên Dân chủ hoài nghi mục đích thẩm vấn bà Clinton lần này. Hạ nghị sĩ Kwesi Mfume cho rằng việc đưa cựu ngoại trưởng vào danh sách thẩm vấn chỉ nhằm mục đích hạ nhục bà.

Tại Hội nghị An ninh Munich tuần trước, bà Clinton ủng hộ việc công bố toàn bộ tài liệu vụ án nhưng nhấn mạnh sự bất công khi cơ quan điều tra cho phép các nhân chứng khác nộp văn bản, thay vì bắt làm chứng trực tiếp như vợ chồng bà.

"Họ kéo chúng tôi vào chuyện này chỉ để đánh lạc hướng dư luận. Chuyện này chẳng có gì phức tạp", bà khẳng định.

Minh Phương (Theo Guardian, Mirror US, NBC News)