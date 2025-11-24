Một doanh nghiệp dự kiến hủy niêm yết vì cổ đông Thái chiếm trên 94%

Bao bì Biên Hòa (Sovi) sẽ hủy niêm yết cổ phiếu SVI vì không đáp ứng quy định pháp luật khi cổ đông người Thái - Tập đoàn SCG - nắm trên 94%.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Biên Hòa (Sovi - SVI) vừa thông báo triệu tập phiên họp bất thường vào 15/12. Một trong những nội dung lấy ý kiến cổ đông là hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE. Nguyên nhân là cơ cấu cổ đông không đáp ứng quy định của một công ty đại chúng.

Theo Luật chứng khoán, công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Tuy nhiên cơ cấu cổ đông của Sovi lại rất cô đặc khi TCG Solutions thuộc Tập đoàn SCG (Thái Lan) nắm 94,11% vốn. 301 cổ đông còn lại chỉ chiếm 5,89%.

"Căn cứ vào tình hình hoạt động của công ty và để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình cổ đông xem xét thông qua quyết định hủy tư cách công ty đại chúng", tài liệu phiên họp ghi rõ.

Nhân viên nhà máy đang kiểm tra bao bì carton. Ảnh: Sovi

Bao bì Biên Hòa có tiền thân là Nhà máy SoVi thành lập năm 1968 - nhà máy sản xuất bao bì sóng đầu tiên tại miền Nam. Công ty được quốc hữu hóa năm 1978, sau đó cổ phần hóa năm 2003. Hiện tại, Sovi sở hữu dây chuyền công nghệ Đức, Ý, Thụy Sĩ và Nhật Bản với công suất 90.000 tấn mỗi năm. Đây được xem là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất bao bì carton sóng và bao bì in offset. Khách hàng của họ là nhiều doanh nghiệp lớn như Unilever, Pepsico, Coca Cola, Masan, Sabeco, Uniben...

Cổ phiếu SVI được niêm yết trên sàn HoSE từ tháng 3/2012. Đến cuối năm 2020, TCG Solutions chi gần 2.100 tỷ đồng để gom hơn 12 triệu cổ phiếu Sovi, tương ứng 94,11% vốn. Sau đó, họ "thay máu" toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp này. Hiện tại, Hội đồng quản trị đa phần là nhân sự người Thái và Nhật do SCG chỉ định. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Jakjit Klomsing, Giám đốc điều hành mảng bao bì của SCG.

Từ khi về tay người Thái, Bao bì Biên Hòa giữ kết quả kinh doanh khá ổn định. Doanh thu giai đoạn 2021-2024 duy trình quanh 1.500-1.800 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế có năm vượt trăm tỷ nhưng đã sụt về gần 76 tỷ đồng trong năm 2024.

9 tháng đầu năm nay, doanh thu tăng nhẹ 2% lên hơn 1.107 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm gần một nửa về khoảng 26 tỷ đồng và mới hoàn thành 26% kế hoạch năm. Ban lãnh đạo cho biết do giá bán thành phẩm giảm mạnh trong khi chi phí nguyên liệu đầu vào (giấy cuộn) lại tăng cao đã bào mòn lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh có phần suy giảm nhưng Sovi vẫn là doanh nghiệp có sức khỏe tài chính tốt. Đến cuối tháng 9, tiền và các khoản gửi ngân hàng ghi nhận gần 500 tỷ đồng, chiếm gần 35% tổng tài sản. Họ còn hơn 615 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Nhờ đó, công ty giữ chính sách chia cổ tức đều đặn với tỷ lệ 18-26% bằng tiền suốt nhiều năm qua, giúp cổ đông Thái thu về hơn trăm tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, SVI đang giao dịch ở mức 50.000 đồng một cổ phiếu. Mã này đang trong nhịp phục hồi nhưng vẫn còn thấp hơn hồi đầu năm khoảng 17%. Do cơ cấu cổ đông quá cô đặc, SVI thường xuyên trong tình trạng không có thanh khoản. Khối lượng giao dịch bình quân trong một năm qua chỉ khoảng 300 cổ phiếu mỗi phiên.

Tất Đạt