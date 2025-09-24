Một doanh nghiệp bị phạt gần 220 triệu đồng vì bán khí trái phép

Một doanh nghiệp kinh doanh LPG tại Đồng Tháp vừa bị nhà chức trách tỉnh phạt gần 220 triệu đồng vì bán khí nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Thông tin trên vừa được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước công bố. Theo đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt một doanh nghiệp kinh doanh LPG tại phường Mỹ Phong với tổng số tiền gần 220 triệu đồng, gồm 50 triệu đồng tiền phạt hành chính và gần 170 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp.

Trong đợt kiểm tra đột xuất giữa tháng 8, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này dù không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân buôn bán LPG nhưng vẫn bán hàng cho một đối tác tại TP HCM. Tổng giá trị giao dịch vi phạm lên tới hơn 2,2 tỷ đồng, mang lại cho doanh nghiệp gần 170 triệu đồng lợi nhuận bất hợp pháp.

Cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh khí ở Đồng Tháp. Ảnh: Quản lý thị trường

Sau quá trình xem xét, Đội quản lý thị trường số 1 đã ban hành quyết định xử phạt. Đại diện cơ quan chức năng cho biết doanh nghiệp đã chấp hành và hoàn tất việc nộp phạt.

Theo quy định, doanh nghiệp muốn kinh doanh LPG phải có Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu về kho, trạm chiết nạp, phương tiện vận chuyển an toàn, nhân viên được huấn luyện và ký hợp đồng với thương nhân đủ điều kiện trong chuỗi phân phối.

Thi Hà