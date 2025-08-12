Một doanh nghiệp bán nha đam lãi gần 9 tỷ đồng mỗi tháng

Làm chủ vùng nguyên liệu, tối ưu vận hành nhà máy đã giúp "Vua nha đam" GC Food lãi sau thuế 52 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính quý II của Công ty cổ phần thực phẩm G.C (GC Food) ghi nhận doanh thu thuần quý này đạt 200 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 21%, đạt 73 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Thứ - Chủ tịch GC Food, mức tăng trưởng đột biến này đến từ sản lượng tiêu thụ cao hơn so với cùng kỳ, chi phí tài chính giảm 18% nhờ dư nợ và lãi suất vay thấp hơn. Biên lợi nhuận gộp công ty cải thiện mạnh nhờ chủ động nguyên liệu và tối ưu vận hành.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, GC Food đạt 347 tỷ đồng doanh thu thuần và 52 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 33% và 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả kinh doanh này, công ty lần lượt hoàn thành 48% doanh thu và 58% lợi nhuận kế hoạch năm. Trung bình mỗi tháng, doanh nghiệp lãi gần 9 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với cùng kỳ 2024.

Tháng 8, Công ty cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (AIG) trở thành cổ đông chiến lược của GC Food sau khi mua toàn bộ hơn 7,1 triệu cổ phiếu GCF phát hành riêng lẻ, nâng tỷ lệ sở hữu từ 34,73% lên 52,87%.

Ông Thứ cho biết đây là sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp cùng tầm nhìn phát triển hệ sinh thái nông sản chế biến sâu, hướng tới vị thế trung tâm nguyên liệu thực phẩm thiên nhiên của khu vực. AIG sở hữu hệ sinh thái gồm chế biến dừa, trái cây đông lạnh, puree, tinh dầu quế, hồi... có mặt tại hơn 50 quốc gia.

Thành lập năm 2011 tại Ninh Thuận, GC Food khởi đầu từ trồng nha đam, xây dựng nhà máy chế biến và hình thành chuỗi giá trị nông sản sạch khép kín. Sau hơn một thập kỷ, doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam về nha đam và thạch dừa, xuất khẩu sang 27 quốc gia.

Năm 2022, công ty niêm yết trên sàn UPCoM. Năm 2024 đạt 475 tỷ đồng doanh thu thuần, gần 70 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và công bố báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn quốc tế ESG.

Thi Hà