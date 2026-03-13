Một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước lãi hơn 11.700 tỷ đồng

SATRA ghi nhận lợi nhuận hơn 11.700 tỷ đồng năm 2025, tăng gần 9% so với năm trước, trong bối cảnh thị trường bán lẻ cạnh tranh gay gắt.

Theo báo cáo của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), doanh thu toàn hệ thống năm 2025 đạt 62.050 tỷ đồng, hoàn thành 100,6% kế hoạch và tăng 5,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt hơn 11.700 tỷ đồng, tương đương 105% kế hoạch, tăng 8,7% so với năm trước. Doanh nghiệp cho biết hệ thống phân phối ổn định cùng hoạt động thương mại - dịch vụ và các liên doanh, liên kết tiếp tục đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh. SATRA là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Ủy ban nhân dân TP HCM.

Song song với hoạt động kinh doanh, SATRA vẫn tham gia chương trình bình ổn thị trường tại thành phố, duy trì nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Người dân mua hàng tại siêu thị Satra Phạm Hùng, xã Bình Hưng (TP HCM). Ảnh: Linh Đan

Chia sẻ với VnExpress, lãnh đạo SATRA cho biết trước xu hướng chi phí vận hành và giá nhiên liệu tăng, doanh nghiệp đã chủ động đàm phán hợp đồng khung với nhà cung cấp ngay từ đầu năm 2026 để kiểm soát giá đầu vào và bảo đảm nguồn cung. Hệ thống đồng thời tăng dự trữ 12 nhóm hàng lương thực - thực phẩm thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, thịt, rau củ cùng các mặt hàng phục vụ học tập và tiêu dùng hàng ngày.

Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý bán lẻ nhằm nâng trải nghiệm khách hàng và tối ưu chi phí vận hành, đồng thời liên kết dịch vụ với các đơn vị như HURC1, Sawaco và Đại học Kinh tế TP HCM.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã tận dụng hệ thống kho bãi, trung tâm thương mại và siêu thị làm trung tâm phân phối giúp rút ngắn khâu trung gian, giảm chi phí logistics và áp lực lên giá bán.

Năm qua, doanh nghiệp này đã hợp tác với nhiều nhà cung cấp giúp công ty ghi nhận tăng trưởng đáng kể. Doanh thu từ hệ thống của Saigontourist Group tăng 148%, hợp tác với Sawaco tăng hơn 44%, trong khi các chương trình bán hàng phục vụ công nhân thông qua Liên đoàn Lao động TP HCM tăng hơn 24%.

Theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA, khi cạnh tranh trên thị trường bán lẻ ngày càng cao, quan hệ giữa nhà phân phối và nhà cung cấp cần chuyển từ giao dịch đơn thuần sang hợp tác chiến lược. Trong mô hình này, các bên chia sẻ dữ liệu thị trường và phối hợp dự báo nhu cầu nhằm tối ưu chuỗi cung ứng.

Trong năm 2026, hệ thống bán lẻ của SATRA đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu khoảng 14% và tiếp tục tái cấu trúc mạng lưới điểm bán theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Doanh nghiệp đồng thời thử nghiệm các mô hình bán lẻ mới để thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Ngoài việc mở rộng mạng lưới cửa hàng thực phẩm tiện lợi tại các khu dân cư đông đúc, SATRA đang phát triển điểm bán trực tuyến kết hợp mô hình "trạm công dân số" tại các chung cư. Bên dịch vụ "đi chợ hộ" đã được triển khai cho cán bộ và giảng viên tại một số trường đại học, cung cấp các sản phẩm thiết yếu với giá hợp lý. Doanh nghiệp dự kiến mở rộng mô hình này tới nhóm khách hàng là các gia đình bận rộn, nhằm giúp tiết kiệm thời gian mua sắm nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày.

Thi Hà