Một công ty vàng bị phạt vì bán hàng giả mạo Chanel

Một công ty kinh doanh vàng tại Gia Lai vừa bị nhà chức trách phạt 55 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng vì bày bán trang sức giả mạo nhãn hiệu Chanel.

Quyết định xử phạt vừa được Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ban hành sau khi tạm giữ lô hàng để xác minh.

Trước đó, cuối tháng 9, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đột xuất công ty này và phát hiện nhiều lắc tay kim loại màu vàng gắn nhãn hiệu Chanel - thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng vi phạm được xác định hơn 35,7 triệu đồng.

Kết quả xác minh cho thấy, toàn bộ số trang sức là hàng giả mạo và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Từ đó, cơ quan chức năng đã đề xuất xử phạt doanh nghiệp và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Nhà chức trách kiểm tra đột xuất một công ty kinh doanh vàng ở Gia Lai. Ảnh: Quản lý thị trường Gia Lai

Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trong bối cảnh thị trường vàng đang sôi động trở lại.

Gn đây, giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh theo đà thế giới. Chiều 15/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 146 triệu đồng một lượng mua vào, 148 triệu đồng một lượng bán ra - mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Theo các ngân hàng như ACB và Eximbank, đây là lần đầu tiên vàng miếng SJC chạm mốc 148 triệu đồng một lượng, phản ánh xu hướng tăng nóng của thị trường khi nhu cầu trú ẩn tài sản gia tăng.

Thi Hà