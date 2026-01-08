Một công ty thuộc VinFast tăng vốn vượt Vingroup

Một pháp nhân trong hệ sinh thái VinFast tại Việt Nam hoàn tất tăng vốn lên 80.793 tỷ đồng, vượt công ty mẹ Vingroup.

Theo bản công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 7/1, Công ty cổ phần Sản xuất và kinh doanh VinFast (VinFast JSC) hoàn tất tăng vốn thêm 30.000 tỷ, lên 80.793 tỷ đồng. Như vậy, vốn điều lệ của doanh nghiệp này lớn hơn Vingroup (77.000 tỷ đồng).

Doanh nghiệp này ghi nhận có một cổ đông nước ngoài, nắm giữ 11,6% số cổ phần, là VinFast Auto LTD. Đây là pháp nhân thuộc hệ sinh thái của hãng xe điện đang niêm yết ở Mỹ. Tính đến ngày 30/9/2025, VinFast JSC được ghi nhận là công ty con của Vingroup, với tỷ lệ biểu quyết là 99,9%.

Hai dòng xe của VinFast tại triển lãm Vietnam Mobility Show ngày 26/12/2025. Ảnh: Hoàng Giang

Hồi tháng 8/2025, VinFast JSC được tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tách thành hai doanh nghiệp, giảm vốn điều lệ từ 156.000 tỷ đồng về còn hơn 50.000 tỷ.

Pháp nhân được thành lập mới là Công ty cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Novatech, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ôtô, xe máy, thiết bị công nghệ, linh kiện điện tử... Đơn vị này sở hữu tài sản liên quan đến chi phí đầu tư cho các dự án đang được nghiên cứu và phát triển. VinFast sẽ thuê lại quyền sử dụng các tài sản trên từ Novatech.

VinFast là hãng xe được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2017. Bốn năm sau, công ty chuyển hẳn sang sản xuất xe điện, đóng cửa mảng ôtô chạy xăng. Tuy nhiên, hãng có thể bán xe hybird từ năm nay.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, VinFast ghi nhận 51.000 tỷ đồng doanh thu, tương đương hơn 2 tỷ USD, tăng 85% so với thực hiện năm ngoái. Dù vậy, công ty vẫn lỗ ròng 61.940 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, hãng xe điện này lỗ lũy kế 329.723 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu âm hơn 99.000 tỷ đồng. Tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 183.183 tỷ đồng.

