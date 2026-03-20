Một công ty sở hữu hơn 56.000 cổ đông có nguy cơ rời sàn

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có nguy cơ bị hủy niêm yết do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng khi hơn 56.000 cổ đông nắm giữ chưa đến 10% cổ phần.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) mới cho biết họ không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán, bởi quy định yêu cầu ít nhất 10% cổ phần phải do tối thiểu 100 nhà đầu tư nắm giữ.

Thực tế, tính đến ngày 11/3, BSR có 56.356 cổ đông. Công ty chỉ có một cổ đông lớn và nắm quyền chi phối với 92,13% là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Gần 7,9% còn lại được nắm giữ bởi hàng chục nghìn cổ đông nhỏ lẻ.

Theo quy định, sau một năm từ ngày không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ hủy tư cách đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Điều này kéo theo việc doanh nghiệp đó bị hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Trong thông báo ngày 19/3, ban lãnh đạo BSR cho biết sẽ tiếp tục báo cáo các cơ quan quản lý về vướng mắc điều kiện công ty đại chúng và chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu vốn nhằm đáp ứng quy định.

Nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đầu năm nay kỳ vọng Petrovietnam xem xét thoái một phần vốn tại BSR để đáp ứng quy định, tránh rủi ro bị hủy niêm yết. Theo nhóm này, BSR đang chủ động tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên đến từ khu vực Trung Đông nhằm hỗ trợ vốn và nguồn cung dầu cho các dự án trong tương lai.

BSR thành lập năm 2008, có nhiệm vụ chính là quản lý và vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi). Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ 50.073 tỷ đồng.

Tuy cơ cấu cổ đông cô đặc, BSR là một trong những cổ phiếu dầu khí được nhà đầu tư ưa thích và giao dịch sôi động. Trong vòng một năm rưỡi, số lượng cổ đông của công ty tăng gấp đôi, từ khoảng 29.000 lên hơn 56.300. Năm ngoái, mã này có khối lượng giao dịch trung bình 6,9 triệu cổ phiếu mỗi phiên, tương ứng 150 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài nắm 1,3% vốn, trong khi tỷ lệ sở hữu tối đa là 49%.

Trên sàn chứng khoán, BSR đang trong nhịp điều chỉnh mạnh, từ vùng giá trên 38.000 đồng xuống còn 28.800 đồng. Vốn hóa thị trường đạt hơn 144.000 tỷ đồng.

BSR năm ngoái ghi nhận doanh thu thuần hơn 141.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Petrolimex và PVOil là hai khách hàng lớn nhất khi đóng góp lần lượt 35% và 20% vào tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế của công ty xấp xỉ 5.190 tỷ đồng, tăng 778% so với năm trước.

BSR đặt mục tiêu năm nay doanh thu hợp nhất 154.140 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.162 tỷ đồng.

