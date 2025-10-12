Một công ty chứng khoán sắp 'thay máu' toàn bộ Hội đồng quản trị

Công ty chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) dự kiến miễn nhiệm cả 3 thành viên Hội đồng quản trị, thay vào đó bầu bổ sung 5 người mới trong tuần sau.

Theo tài liệu họp cổ đông bất thường mới công bố, ngoài Hội đồng quản trị, SBSI cũng dự kiến miễn nhiệm 3 thành viên ban kiểm soát trong phiên họp giữa tuần sau. Cách đây hai tháng, những nhân sự cấp cao này cùng nộp đơn từ nhiệm "vì lý do cá nhân".

SBSI sẽ tăng số thành viên Hội đồng quản trị lên 5 người. Danh sách đề cử đều liên quan đến Tập đoàn ROX và Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB). Trong số này có một ứng viên là Tổng giám đốc ROX Capital, người khác là trưởng ban nguồn vốn tập đoàn. Ba ứng viên còn lại lần lượt giữ chức Phó tổng giám đốc ngân hàng bán lẻ, Giám đốc khối quản lý rủi ro và Giám đốc toàn quốc khách hàng doanh nghiệp lớn của MSB.

Biến động nhân sự cấp cao tại SBSI diễn ra không lâu sau khi công ty đón 4 cổ đông lớn thông qua đợt giao dịch thỏa thuận vào giữa tháng 8. Các cổ đông này hiện nắm giữ gần 87% vốn.

SBSI chưa từng công bố mối liên hệ trực tiếp với MSB, nhưng cổ đông lớn của công ty có liên quan mật thiết với ngân hàng. Điển hình như Gen Cons Việt Nam, cổ đông lớn nhất tại SBSI với tỷ lệ sở hữu 24,63%, đang nắm 1,76% vốn MSB. Công ty Bất động sản Thành Vinh giữ 19,37% vốn SBSI từng là cổ đông lớn của ngân hàng này trong giai đoạn 2022-2023.

Trong phiên họp thường niên hồi tháng 4, ban lãnh đạo MSB cho biết đã tìm hiểu và sẽ mua công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong năm nay. MSB kỳ vọng việc này giúp mở rộng lĩnh vực ngân hàng đầu tư, cung cấp dịch vụ tài chính trọn gói từ môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính, phát hành trái phiếu đến quản lý tài sản cao cấp. Nhờ đó, ngân hàng có thể tạo ra mô hình tài chính toàn diện, tương tự thành công của Vietcombank hay MBBank.

Ngân hàng muốn tiếp cận các công ty chứng khoán có tài sản sạch và quy mô vốn điều lệ khoảng 300-500 tỷ đồng. "Sau đó, chúng tôi tiếp quản điều hành và có lộ trình tăng vốn phù hợp", lãnh đạo MSB nói.

Sắp tới, SBSI dự kiến phát hành tối đa 166 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 339 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Bốn cổ đông lớn được xác định là nhà đầu tư tiềm năng của đợt phát hành này. Khoản tiền thu được sẽ bổ sung vốn cho vay ký quỹ, tự doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán và đầu tư hệ thống công nghệ thông tin.

Trước đợt tăng vốn, SBSI thuộc nhóm công ty chứng khoán quy mô nhỏ. Họ có vốn điều lệ 339 tỷ, tài sản hơn 260 tỷ đồng và doanh thu nửa năm chỉ 4 tỷ đồng.

Cổ phiếu SBSI đang giao dịch trên thị trường UPCoM và thường biến động mạnh trong hai tháng qua. Đầu tháng 10, thị giá có lúc lên gần 28.000 đồng, sau đó giảm về 18.500 đồng trong phiên giao dịch cuối tuần này. Dù vậy, so với đầu năm, mức này đã tăng gấp rưỡi.

Phương Đông