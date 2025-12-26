Một cô gái thích cười và tin rằng duyên gặp gỡ là có thật

Em 32 tuổi, quê Nghệ An, nói giọng hơi dễ thương, sống tình cảm và chân thành.

Em làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Công việc không quá hào nhoáng nhưng ổn định, đủ để em yêu nghề, yêu đời và... yêu người đúng cách.

Em hòa đồng, vui vẻ, thích cười và khá nữ tính. Em tin rằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nếu có thêm một chút hài hước và một người để cùng chia sẻ. Trong tình yêu, em nghiêm túc, rõ ràng, không thích mập mờ. Quan tâm là quan tâm thật lòng, chứ không phải "hôm nay rảnh thì nhắn".

Ngoài giờ làm, em rất thích đi du lịch, thích cảm giác xách balo lên và đi, khám phá nơi mới, ăn ngon, chụp vài tấm hình xinh và lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ. Nếu có người đồng hành càng vui, còn chưa có thì em vẫn chờ... đúng người.

Em mong muốn tìm người đàn ông cao từ 1m68 trở lên, tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, sống chín chắn và nghiêm túc trong tình cảm. Tuổi tác thì hơn hoặc ít hơn em khoảng 4-5 tuổi đều ổn. Nếu cùng quê Nghệ An càng có duyên, còn đang làm việc tại Hà Nội thì quá hợp để dễ gặp, dễ hiểu và dễ thương nhau hơn.

Em không tìm người hoàn hảo, chỉ mong gặp người phù hợp để có thể nói chuyện mỗi ngày không chán, cùng nhau cố gắng và nếu đủ duyên thì nắm tay đi xa hơn.

Nếu anh đọc đến đây mà thấy có chút đồng cảm, mình thử bắt đầu bằng một lời chào nhé.

