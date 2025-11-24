Một cổ đông lớn muốn bán hết vốn tại hãng mỳ gói 'hai con tôm'

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) muốn thoái hết 20% vốn đang nắm giữ tại doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mỳ gói "hai con tôm", dự kiến thu ít nhất 114 tỷ đồng.

Vinataba hiện là cổ đông lớn thứ ba tại Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket (mã chứng khoán: CMN).

Vinataba dự kiến bán toàn bộ 960.000 cổ phiếu trong phiên đấu giá công khai tổ chức giữa tháng 12 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Giá khởi điểm của lô cổ phiếu là 114,7 tỷ đồng, tương ứng mỗi cổ phiếu 119.500 đồng, gần gấp đôi mức đóng cửa cuối tuần qua. Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia do giới hạn tỷ lệ sở hữu khối ngoại tại Colusa - Miliket là 5%.

Trong phương án chuyển nhượng vốn, Vinataba cho biết không chọn thoái vốn qua sàn UPCoM bởi phương thức này phụ thuộc diễn biến thị trường và tính thanh khoản. Một năm qua, giá cổ phiếu Colusa - Miliket dao động 45.000-67.000 đồng, thấp hơn nhiều so với mức giá được thẩm định bởi công ty kiểm toán độc lập. Cổ phiếu cũng thường xuyên không có thanh khoản.

Việc đấu giá cả lô, theo Vinataba, có thể thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh và nhu cầu sở hữu tỷ lệ lớn để tham gia điều hành, quản lý Colusa - Miliket. Phương thức này cũng giúp Vinataba không phải chuyển nhượng vốn nhiều lần.

Thông tin đợt bán vốn tác động mạnh đến thị giá Colusa - Miliket. Cổ phiếu này vừa tăng trần hai phiên liên tiếp, lên 64.600 đồng, cùng thanh khoản đột biến sau khoảng nửa tháng "đóng băng".

Công nhân sản xuất mì ăn liền tại Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Colusa - Miliket là doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mỳ gói "hai con tôm". Nhãn hiệu này có mặt trên thị trường từ trước năm 1975 với bao bì bằng giấy kraft được người tiêu dùng ưa chuộng và có thời điểm gần như độc chiếm thị phần nội địa. Những năm gần đây, công ty phải cạnh tranh thị phần khốc liệt với nhiều doanh nghiệp cùng ngành như Acecook, Masan hay Uniben.

Lãnh đạo Colusa - Miliket từng chia sẻ với VnExpress, dù áp lực cạnh tranh lớn, sản lượng và doanh số vẫn tăng đều đặn nhờ các hoạt động tiếp thị gợi nhớ thương hiệu "hai con tôm", cộng thêm phát triển kênh bán hàng mới và đa dạng danh mục sản phẩm. Theo người này, thế mạnh xuyên suốt hơn nửa thập kỷ của công ty là thương hiệu gần gũi với người tiêu dùng.

Công ty Chứng khoán Vietinbank, đơn vị tư vấn thương vụ bán vốn, cũng nhận định giá trị lớn nhất của Colusa - Miliket nằm ở thương hiệu hoài niệm, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ, tạo được lòng tin và sự trung thành từ một tệp khách hàng đặc thù. Nhóm phân tích cho rằng công ty duy trì vị thế ổn định trong các phân khúc ngách, đặc biệt kênh phân phối truyền thống (chợ, quán ăn) và vẫn là lựa chọn quen thuộc cho các món lẩu cũng như ẩm thực đường phố.

Colusa - Miliket có vốn điều lệ 48 tỷ đồng. Mức này được giữ nguyên từ khi công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần cách đây gần 20 năm.

Công ty đặt mục tiêu năm nay thu 868 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch sẽ đi ngang ở mức 29 tỷ đồng. Báo cáo quyết toán nửa đầu năm cho thấy công ty thu 400 tỷ đồng và lãi trước thuế xấp xỉ 14 tỷ đồng, đều hoàn thành gần phân nửa chỉ tiêu đề ra.

Phương Đông