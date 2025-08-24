Một chút tĩnh lặng, một chút sẻ chia, tìm người cùng bước

Mình tin rằng, khi hai người thật lòng, cùng hướng về những điều tích cực và sâu sắc, mối quan hệ tự nhiên trở nên bền vững và ý nghĩa.

Mình sống và làm việc tại Đồng Nai, là một người khá trầm lặng, mình luôn tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống thông qua những điều giản dị nhưng sâu sắc.

Mình hay đi chùa, không chỉ để cầu an mà còn để lắng lại, nhìn sâu vào bên trong chính mình, học cách sống chậm và thấu hiểu hơn. Việc đến chùa đã trở thành một phần trong hành trình nuôi dưỡng tâm hồn của mình.

Bên cạnh đó, mình có niềm đam mê đặc biệt với du lịch khám phá, không phải theo kiểu "check-in" rầm rộ, mà là những chuyến đi tìm về với thiên nhiên, con người và văn hóa ở những vùng đất mới. Mỗi chuyến đi như một bài học, một câu chuyện, giúp mình mở rộng thế giới quan và biết trân trọng những giá trị chân thật.

Mình cũng rất thích đọc sách, nhất là những cuốn về thiền, tâm lý, triết lý sống và cả tiểu thuyết sâu lắng. Với mình, đọc sách là một cách để trò chuyện với chính mình, để hiểu thêm về cuộc đời và con người.

Hiện tại, mình mong muốn tìm một người bạn đồng hành, không cần quá hoàn hảo, chỉ cần là người có trái tim ấm áp, có sự đồng điệu trong lối sống và tư duy. Mình tin rằng, khi hai người thật lòng, cùng hướng về những điều tích cực và sâu sắc, thì mối quan hệ sẽ tự nhiên trở nên bền vững và ý nghĩa.

Nếu bạn cũng đang tìm một người để có thể lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau qua những thăng trầm của cuộc sống, rất hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành.

